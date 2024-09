Estrela da Casa: Dono do Palco, Gael Vicci indica Matheus para a 5ª Batalha

Gael Vicci, que venceu a prova Dono do Palco no último sábado (14), indicou Matheus Torres para a 5ª Batalha.

O que aconteceu

Gael indicou Matheus para disputar a permanência no reality show. "Procurando um meio de tentar alinhar meu jogo com o meu coração e estratégia, meu voto hoje vai no Matheus. Não tenho muitas opções", anunciou Gael.

Matheus vai enfrentar Nick Cruz na Batalha. O capixaba foi indicado ao Duelo com Lucca por Unna X, e perdeu. Uma terceira pessoa, que será definida neste domingo (15), irá compor o trio da Batalha.