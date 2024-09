Emmy 2024: Rita Ora e Eiza González usam "vestidos gêmeos" em premiação

Rita Ora e Eiza González chamaram a atenção no tapete vermelho do Emmy 2024 ao aparecerem com "vestidos gêmeos" na premiação.

O que aconteceu?

Rita Ora e Eiza González escolheram looks muito parecidos para a cerimônia do Emmy 2024. Ambas foram ao evento com vestidos Tamara Ralph, da coleção outono-inverno 2024, e a coincidência não passou despercebida.

Os vestidos não eram idênticos, porém. Embora ambos sejam da mesma designer e bastante parecidos - a cor rosa-clara, o formato tomara que caia e a capa de plumas -, a principal diferença fica por conta do busto. Enquanto Eiza escolheu um decote mais aberto, Rita ficou com um corpete fechado com tecido trabalhado.

Eiza González compareceu à premiação para prestigiar a sua série "O Problema dos Três Corpos", indicada na categoria de Melhor Série de Drama, enquanto Rita foi como acompanhante de seu parceiro Taika Waititi, indicado com "Reservation Dogs" em Melhor Série de Comédia.