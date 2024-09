Despedida emo, Lulu impecável, Reynolds sem camisa: o 2º dia do Rock in Rio

O segundo dia de apresentações do Rock in Rio 2024, neste sábado (14), teve um clima de despedida emo com apresentações de NX Zero e Restart, show impecável de Lulu Santos e Imagine Dragons inspirado e com apresentação na medida certa, mas também bastante calor na Cidade do Rock.

Veja como foi o 1º dia do RiR

14.set.2024 - Banda NXZero se apresenta palco Sunset na segunda noite do festival Rock In Rio Imagem: Rita SeixasRock In Rio

Bandas símbolos do rock brasileiro na década passada, NX Zero e Restart marcaram a despedida emo em clima de nostalgia do estilo. Di Ferrero, líder do NX, liderou o encerramento da turnê "Cedo ou Tarde", que também marcou o fim de "um ciclo".

No palco Mundo, Lulu Santos fez um show que animou e encantou o público. O artista levou para a Cidade do Rock uma celebração da vida, do futuro, da liberdade e do amor com uma seleção de hits entoada por milhares de pessoas.

14.set.2024 - Lulu Santos se apresenta no Palco Sunset na segunda noite do Rock In Rio 2024 Imagem: Renan Areias/Estadão Conteúdo

Principal atração da noite, a banda Imagine Dragons entrou pontualmente no palco. E o grupo norte-americano atendeu à expectativa dos fãs: com um Dan Reynolds inspirado e descamisado, o público cantou uma seleção de hits entoadas em meio a declarações de amor ao Brasil e ao Rio de Janeiro feitas por Reynolds, que aproveitou o palco para falar de saúde mental.

14.set.2024 - Imagine Dragons se apresenta Palco Mundo na segunda noite do festival Rock In Rio Imagem: Delmiro Junior/Photo Premium/Folhapress

Zara Larsson foi do pop ao eletrônico ao funk ao lado de Dennis. A sueca esbanjou simpatia, mas faltou personalidade em um show que "parecia feito por inteligência artificial". O One Republic veio na sequência e, embora não tenha feito a apresentação mais impactante do dia, fez um show que agradou a plateia com vários hits próprios ou que escreveu com grandes artistas pop.

Penélope retornou aos palcos para se unir ao Pato Fu. A junção resultou em um diálogo de alma punk e fofura no palco Sunset. No mesmo Sunset, o chamado "futuro do blues" Christone "Kingfish" Ingram apresentou um sincretismo musical, mas sem um resultado original ou desafiador, porém fiel ao cânone dos gêneros pelos quais percorre.

14.set.2024 - Zara Larsson se apresenta no Palco Mundo durante o segundo dia do Festival Rock In Rio Imagem: Eduardo Anizelli/Folhapress

Merecia mais espaço. Duquesa chegou grandona ao Rock in Rio, mas em um palco menor e sem muita visibilidade. Uma das grandes revelações do jazz mundial, o pernambucano Amaro Freitas Trio tocou no palco Global Village e ele entregou tudo aquilo que seus discos sugerem.

Assim como aconteceu no primeiro dia, o calor voltou a ser um dos protagonistas do evento. Com os termômetros marcando 35ºC e baixa umidade relativa do ar, o público apelou para leques e qualquer resquício de sombra na Cidade do Rock. A organização disponibilizou água para o público e profissionais que jogavam jatos d'água em pontos estratégicos para refrescar o ambiente e os fãs.