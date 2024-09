D2 critica ostentação no trap, destaque do Rock in Rio: 'Favela não venceu'

Marcelo D2, vocalista do Planet Hemp, criticou o que ele chamou de "ostentação" no rap, ritmo que dominou o primeiro dia de Rock in Rio na sexta-feira (13).

O que aconteceu

D2, que subiu ao palco do festival neste domingo (15), disse considerar essa ode à ostentação uma "armadilha". "Acho tudo uma merda. Esse movimento de hoje em dia da rapaziada mais nova, acho que tem uma coisa que me incomoda um pouco nessa nova geração que é a ostentação, acho uma armadilha fudida, muito braba esse papo de que a favela venceu", declarou em coletiva de imprensa.

Rapper destacou que, ao contrário do entoado pelos artistas do gênero, ainda falta muito para a favela de fato vencer. "A favela não venceu, ainda está passando fome, sem saneamento básico, sem saúde. Então a gente ainda tem que lutar muito por isso, porque eu acredito muito na coisa que o Emicida falou que é de que 'a rua é nós, não sou eu'. Então enquanto não for todo mundo, enquanto tiver só um cara no palco do Rock in Rio, não vai valer a pena".

Marcelo D2 Imagem: Lana Pinho/Divulgação

O trap é um estilo que tem dominado as plataformas de streaming no Brasil e no mundo. Funkeiros e rappers se aproveitaram do ritmo que saiu da internet e têm conquistado cada vez mais espaços e ouvintes. Entre outros aspectos, a ostentação é inerente ao estilo e seus adeptos.

No primeiro dia do RiR 2024, o trap foi o principal destaque. Os brasileiros Orochi, Oruam e Chefin traduziram o trap norte-americano para o "carioquês". E o rapper norte-americano Travis Scott foi a grande estrela do dia.