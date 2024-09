Com Pitty na reta final, Planet Hemp passa pelo Rock in Rio feito um trator

"Eu quero ver as rodas! É show de rock ou não é, essa porra?" Assim Marcelo D2 convocou a massa a pogar já no início do show do Planet Hemp, que teve Pitty como convidada, no Palco Sunset. Talvez nem precisasse. Energética em sua fusão afiadíssima de hardcore, rap e funk 70 (tudo no mais refinado sotaque carioca), a banda atropela como um trator o que vê pela frente por onde passa. Não foi diferente na Cidade do Rock no domingo (15). Desta vez, tiveram o reforço de Pitty, que funcionou bem, mas chegou apenas na reta final do show — pela recepção da plateia, podia ter sido mais. Ressalva à parte, a banda fez o que o rock fez ao longo da história em seus melhores momentos: política na essência do termo. No caso deles, com contundência e ginga — estilo 021.

FUMAÇA

"Boa viagem. É permitido fumar a bordo." A fala ouvida logo no início do show era reafirmada a todo tempo. O cenário que reproduzia estufas gigantes de maconha. Os baseados gigantes infláveis que passavam por cima da multidão, de mão em mão. O telão em que apareciam variações mil sobre o tema. O verde dominante na luz. E, detalhe mais curioso e divertido, os tradutores de libras, para acompanhar as letras, fazendo incansavelmente o sinal de indicador e polegar apertados junto à boca, como segurando um beck invisível.

MAIS FUMAÇA

Por mais de uma vez BNegão se referiu "aos filhos da puta que estão mandando botar fogo no Brasil". E fez questão de observar que não se referia a quem está botando fogo, os trabalhadores rurais que estão cumprindo ordens. "Tô falando de quem tá mandando botar fogo. Os caras estão fodendo o Brasil e ainda falam que são patriotas."

SALVES

Ao longo do show, a banda fez referência a Marcelo Yuka e Marielle, nomes que se afinam ao que a banda defende nas letras na postura. Figura que construiu com eles a história do Planet, Black Alien também foi citado -- chamado carinhosamente de "Gustavinho" por BNegão. Outros aparecerem em meio às canções, como Jorge Ben Jor, que tem um trecho de sua "Zumbi" lembrado por eles.

HARDCORE DE GIRA

Foi assim que D2 se referiu ao momento em que eles cantaram "Deixa a Gira Girar" dos Tincoãs, em meio a sua "100% Hardcore", regendo a enorme roda que se abriu na plateia.

15.set.2024 - Planet Hemp se apresenta com Pitty no Palco Sunset na terceira noite do festival Rock In Rio Imagem: Divulgação

PITTY

A cantora participou apenas da reta final, cantando com o Planet canções suas e da banda. O encontro empolgou o público. "Admiravel Chip Novo", que o grupo já tinha gravado, funcionou bem. Mas o ponto alto foi "Mantenha o Respeito", que D2 contou ter sido a música que ouviu Pitty cantar na primeira vez que a viu no palco.