Coladinhos, Bruna Marquezine e João Guilherme curtem 2ª dia de Rock in Rio

No segundo dia de Rock in Rio, Bruna Marquezine, 29, e João Guilherme, 22, enfrentaram a multidão para assistir o show do Imagine Dragons perto da grade.

O casal foi flagrado pelas câmeras do Multishow dançando e trocando beijos ao som da principal banda da noite do Palco Mundo. João e Bruna estavam acompanhados do Sasha Meneghel, 26, e João Figueiredo, 25.

Mais uma vez, João chegou ao festival sozinho e depois se encontrou com a atriz, que estava no Rock in Rio com alguns familiares.