Avenged Sevenfold, Deep Purple e o que mais ver no 3º dia de Rock in Rio

Depois de destaques para o trap, rap e pop, o Palco Mundo do Rock in Rio cede espaço para o rock neste domingo (15), terceiro dia de atrações. Nos outros espaços do festival, mais rock alternativo, rap rock, além de funk e eletrônico.

M. Sahdows, do Avenged Svenfold, headliner do dia rock do Rock in Rio 2024 Imagem: Mariano Regidor/Redferns

No player acima, veja como foi o segundo dia de Rock in Rio.

Quem se apresenta neste domingo

Os Paralamas do Sucesso dão início às apresentações do Dia do Rock no Palco Mundo. A clássica banda brasileira vai tocar às 16h40 e será seguida pelo grupo norte-americano Journey, dono do hit "Don't Stop Believin", que retorna ao Brasil para o show que celebrará os 50 anos da banda.

A partir das 21h15 a animação do público fica por conta do grupo Evanescence. A banda norte-americana de metal alternativo é uma das principais atrações de todo o evento, com uma verdadeira legião de fãs. Atração principal do dia, o grupo de heavy metal dos EUA, Avenged Sevenfold, desfilará seus clássicos para a multidão presente na Cidade do Rock a partir da 0h.

Amy Lee, vocalista do Evanescence Imagem: GettyImages

No palco Sunset mais rock para os amantes do estilo que dá nome ao festival. O grupo brasileiro Barão Vermelho sobe no palco às 15h30 e depois dará espaço ao Planet Hemp convida Pitty a partir das 17h50. Às 20h10 a banda californiana de rock alternativo Incubus se apresenta e, para encerrar as apresentações no Sunset, um showzaço da lendária banda inglesa Deep Purple, com Ian Gillan nos vocais.

No palco New Dance Order se apresentam Ruback, Binaryh, Mila Journée e a dupla de DJ ucraniana Artbat vai encerrar os trabalhos. O funk está garantido no palco Espaço Favela com apresentações de Ster, MC Hariel e MC Poze do Rodo.

Outras atrações espalhadas pela Cidade do Rock. No palco Global Village o público pode acompanhar shows de Anees, Terra Celta convida Orquestra Refugi e Larissa Luz. Já no palco Supernova tem shows previstos de The Mönic convida Eskrota, Black Pantera, Crypta e Dead Fish.

Herbert Vianna durante show dos Paralamas do Sucesso Imagem: Van Campos/AgNews

Veja onde assistir o RiR

O público pode acompanhar as apresentações pela TV e pelo streaming. Na TV por assinatura, o Multishow exibe as atrações dos palcos Mundo e Sunset. O Canal Bis mostra as apresentações dos palcos Espaço Favela e New Dance Order.

Na TV aberta, a Globo apresenta um compilado do dia apresentado por Marcos Mion e Kenya Sade após o reality Estrela da Casa. O público também pode acompanhar os shows por meio da plataforma do Globplay.