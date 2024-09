Flor, ex de Buda e personal de Gracyanne: veja confirmados em A Fazenda 16

Apenas um dia antes do início da nova temporada de A Fazenda, a Record começou a anunciar o elenco que vai disputar o reality rural. O prêmio, neste ano, será de R$ 2 milhões —um aumento de R$ 500 mil.

A lista oficial começou a ser divulgada no programa Domingo Record, apresentado por Rachel Sheherazade, na tarde deste domingo (15). Na edição de 2023 ela era uma das peoas anunciadas no mesmo reality.

Nomes confirmados

Camila Moura, 30, é professora de história e ex-mulher de Lucas Buda, ex-participante do BBB 24. Ficou conhecida após se divorciar do também professor enquanto ele ainda estava confinado no reality da Globo.

Gilson de Oliveira, 42, é treinador e fisioculturista do Rio de Janeiro. Era personal trainer de Gracyanne Barbosa e se envolveu com a musa fitness enquanto ela ainda estava casada com Belo.

Flor Fernandez, 60, é apresentadora e jornalista. Se tornou conhecida como jurada do programa Show de Calouros do SBT, nos anos 80.

Mais tarde, a Record revelou mais três nomes durante o Domingo Espectacular: a ex-panicat Babi Muniz, o jogador de futebol Zé Love e o ator Sidney Sampaio.

O que já se sabe sobre o reality

A Fazenda 16 começa nesta segunda-feira (16). E, segundo já foi anunciado, a chegada dos peões será de forma inovadora. Eles usarão um balão para desembarcar no confinamento rural.

Maior número de peões até agora. O diretor Rodrigo Carelli contou que essa será a temporada com a maior quantidade de participantes. 20 participantes entram direto na sede e oito disputam mais quatro vagas no Paiol.

"É um elenco explosivo. Acho que a gente vai ter muita história. A gente quer histórias e ver coisas acontecendo. Se alguém quiser ficar na posição mais vegetal, planta, outros tantos vão gerar conteúdo, se enfrentar."

Galisteu irá aparecer pela primeira vez aos peões no jogo — a sala da sede ganhou um telão para todos vê-la. "Agora, eu vou entrar de corpo inteiro pra eles. Vão ver todos os meus looks."

Agressão física não será permitida no confinamento, segundo Carelli. "Tudo, menos agressão física, faz parte do jogo. Mentir faz parte do jogo. Saber falar com o público do seu jogo é possível. Mas o que vale mesmo é carisma e uma coisa muito importante é a pessoa querer competir pelos R$ 2 milhões."