Você não está doido, busca do Google piora e futuro com IA é imprevisível

Não é de hoje que tem gente achando que o maior buscador da internet não tem entregado os melhores resultados.

Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes discutem no Deu Tilt desta semana, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, o que está acontecendo com o mecanismo de buscas do Google. E mais: qual será o efeito das mudanças recentes que incluíram inteligência artificial?

Pode ser uma impressão minha, mas antes eu usava o Google com um pouco mais de certeza, gostava mais do serviço. Agora, ele está meia boca

Diogo Cortiz

Pesquisadores alemães realizaram um estudo para analisar se o Google está realmente ficando mais burro ou não. Incluíram na análise os buscadores DuckduckGo e Bing. Após 7,5 mil buscas, constataram que, de fato, os buscadores mais acessados do mundo estão menos eficientes.

O Google contestou a conclusão do estudo. Para a empresa, a pesquisa observou uma amostra pequena insuficiente para refletir a qualidade geral da busca.

Os pesquisadores identificaram ainda os motivos para a deterioração da busca online. Para eles, Google e outros estão forçando a mão nas práticas comerciais. Com isso, muitos anúncios e links patrocinados aparecem antes dos principais resultados das buscas.

Outro aspecto é que os resultados estão vindo com uma menor qualidade textual, por causa de uma geração automática de conteúdo. Além disso, a linha do que é conteúdo útil e o que é spam está cada vez mais tênue

Helton Simões Gomes

Até o Google já identificou que a má qualidade das buscas vêm de conteúdo impessoal, feito por máquinas. Estudo recente feito pelo Deepmind, laboratório da empresa especializado em IA, constatou que a busca online está sendo invadida por material feito por robôs.

A qualidade é pior, pondera Diogo, porque esses textos são escritos para as máquinas -com objetivo de ir melhor nas pesquisas- e não para os humanos.

Aquilo que depõe contra a qualidade da busca foi detectado pelo dono da busca. E o Google viu que esse tipo de uso é feito para manipular a opinião pública, ou seja, não só para aparecer nos primeiros resultados

Helton Simões Gomes

'Embosteamento'

Para determinada ala de observadores do mundo da tecnologia, a queda na qualidade das buscas não é novidade. Cory Doctorow, pesquisador que é referência em estudos críticos da internet, criou um termo para a situação vivida hoje pelo Google: é algo como "embosteamento" da internet, lembra Diogo. O termo, no entanto, vale para qualquer medida tomada por Big Tech para piorar seus produtos.

Ele fala que as empresas de tecnologia chegaram a um patamar de dominância que os produtos que criam agora servem apenas para 'embostear' a sociedade. E elas conseguem fazer isso por terem um poder de monopólio tão grande e lobby para barrar as regulações

Diogo Cortiz

Remédio para a situação

Para remediar a invasão dos conteúdos feitos por robôs, o Google até mudou o algoritmo para penalizar resultados compostos por textos e imagens feitas com IA para enganar o mecanismo de busca.

Quando o buscador do Google notar que alguma coisa foi produzida pelo ChatGPT ou mesmo pelo Gemini, ele vai jogar para baixo na busca, vai começar a esconder

Helton Simões Gomes

Em paralelo à situação atual da busca online, o Google começou a implantar o seu próprio sistema de inteligência artificial para processar buscas e mastigar os resultados para os usuários.

Em 2024 começamos a criar uma nova história que é o futuro da busca. Acho que não vai ser mais igual a gente vem fazendo. E essa dor que muita gente está tendo de achar que o Google está burro é transitória

Diogo Cortiz

Para Helton, a relação do usuário com a busca vai mudar. Se antes usava os resultados como possíveis caminhos até achar o que estava procurando, ele agora deverá entender a ferramenta como um elevador que o leva a um lugar específico. Precisará ter mais consciência para entender que nem sempre será o destino certo.

Mouse para a vida toda: quem precisa disso?

Serviços por assinatura estão pipocando por todo lado. De streamings de vídeo e música a academias, passando por produtos alimentícios. No mundo da tecnologia, há algumas inovações questionáveis. A mais recente delas é a de um serviço de assinatura que garante mouses para a vida toda.

No quadro "Arrasta pra cima" do Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, os apresentadores Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes encaram a vida como se ela fosse uma rede social. No episódio dessa semana, o questionamento foi esse: Alguém precisa de uma assinatura dessas?

Cara, eu tô tentando processar isso. Eu tô achando tão idiota a ideia que estou tentando entender

Diogo Cortiz

É uma ideia que no papel faz sentido, porque ele está pensando em receita recorrente onde vai ter que enviar um mouse para alguém de vez em nunca e com isso vai ganhando algum dinheiro

Helton Simões Gomes

Gente, se alguém pensou em assinar isso, mande mensagem para nós, queremos conversar com vocês

Diogo Cortiz

De Musk a sociedade secreta: que papo é esse que IA extinguirá humanos?

O avanço da tecnologia vai dizimar os seres humanos? E esse fim vai chegar por meio da inteligência artificial?

No episódio de Deu Tilt desta semana, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes discutem como essas previsões nasceram e se tem - ou não - fundo de verdade.

Tem muita gente que coloca a inteligência artificial como uma tecnologia potencial de risco existencial, ou seja, um risco que pode levar à extinção da humanidade

Diogo Cortiz

No centro desse temor está a criação de sistemas cada vez mais sofisticados, algo como a AGI (inteligência artificial geral), que terá capacidade igual ou superior à dos seres humanos. Se essa super inteligência não estiver alinhada aos interesses da humanidade, a coisa pode desandar.

