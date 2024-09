Taylor Swift ganha 7 prêmios VMAs, Anitta é premiada por melhor clipe latino

Por Lisa Richwine

(Reuters) - A megaestrela do pop Taylor Swift levou para casa sete troféus na quarta-feira no Video Music Awards da MTV, empatando com Beyoncé no total de conquistas nos 40 anos de história da premiação.

A cantora brasileira Anitta ganhou o prêmio de melhor clipe latino por "Mil Veces".

Swift levou o prêmio principal, o de clipe do ano, por seu vídeo sombrio, em preto e branco, "Fortnight", com a participação de Post Malone.

Ele mostra Swift dentro de um hospital psiquiátrico vazio, um cenário que ela disse refletir o que estava vendo em sua cabeça enquanto escrevia a música para o álbum "The Tortured Poets Department".

"Esse vídeo parece muito triste quando você o assiste, mas na verdade foi o vídeo mais divertido de se fazer", disse Swift ao receber a estatueta.

Swift agradeceu aos fãs por terem votado no VMA e os incentivou a votar nas próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos. A cantora apoiou a democrata Kamala Harris em um post no Instagram na terça-feira, mas não mencionou o nome da candidata na quarta-feira.

No final da noite, Swift, de 34 anos, elevou seu total de VMAs na carreira para 30, o mesmo que a artista de hip-hop Beyoncé. Os outros prêmios de Swift na quarta-feira incluíram artista do ano e música do verão.

Seu prêmio de clipe do ano foi o terceiro consecutivo - depois de uma versão estendida de "All Too Well" em 2022 e "Anti-Hero" em 2023 - e o quinto no total, um recorde.

No início do evento, quando "Fortnight" ganhou o prêmio de melhor colaboração, Swift elogiou Malone como "ridiculamente talentoso" e "infalivelmente educado".

"Levei uma eternidade para fazer com que ele parasse de me chamar de senhora", disse ela ao lado de Malone no palco da UBS Arena, nos arredores de Nova York.

Malone retribuiu os elogios, chamando Swift de "absolutamente uma das pessoas mais gentis e talentosas que já tive a honra de conhecer".

O VMA começou a ser transmitido pela MTV em 1984 e ficou conhecido por momentos memoráveis, como um beijo no palco entre Madonna e Britney Spears e o vestido de carne que Lady Gaga usou no tapete vermelho.

Na premiação de quarta-feira, a cantora de "Good Luck, Babe", Chappell Roan, foi eleita artista revelação. Usando uma roupa metálica e um acessório para a cabeça, ela dedicou seu prêmio a "todos os artistas drags que me inspiram" e a seus fãs na comunidade gay.