Rock in Rio sem perrengue: dicas para curtir o festival sem preocupação

Cerca de 700 mil pessoas são esperadas nos sete dias de Rock in Rio, que será realizado nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. Confira dicas de Splash para aproveitar o festival sem perrengues.

Como chegar ao Rock in Rio

Transporte público é a melhor alternativa para chegar ao Rock in Rio, que fica localizado no Parque Olímpico (av. Embaixador Abelardo Bueno, 3.401 - Barra da Tijuca). Haverá esquema de transporte especial na cidade.

O serviço BRT "Expresso Rock in Rio" levará o público direto ao festival. Utilizando a faixa exclusiva do BRT, o serviço oferecerá viagens diretas e expressas para o Terminal Centro Olímpico. As partidas serão dos terminais Jardim Oceânico e Alvorada, sem paradas ao longo do trajeto, e do terminal Paulo da Portela, com paradas nas estações Praça Seca, Tanque e Taquara. A tarifa custa R$ 23 (ida e volta) e estará em operação das 11h até as 5h do dia seguinte.

Metrô vai operar 24 horas. A estação Jardim Oceânico/Barra da Tijuca, que é o terminal de integração com o Serviço BRT Rock in Rio, ficará aberta 24 horas para embarque. As demais estações do sistema funcionarão em seu horário normal para embarque e, durante a madrugada, seguirão abertas, mas somente para desembarque.

Público pode optar ainda pelo Primeira Classe, que conta com 16 pontos de embarque na cidade do Rio e outros 22 espalhados por 20 municípios do estado do Rio, São Paulo e Minas Gerais. É a opção mais confortável e prática, pois deixa os fãs dentro da Cidade do Rock, mas mais custosa também. Valores que variam de R$ 160 a R$ 600 (ida e volta), dependendo do ponto de embarque.

Abertura dos portões

Público poderá acessar a Cidade do Rock a partir das 14h. É recomendado chegar com antecedência para evitar a formação de longas filas.

Previsão do tempo para o festival promete muito calor e pouca chance de chuva. Alguns dias serão mais amenos em relação ao sol. Confira a previsão segundo o Climatempo no fechamento desta matéria.

13/09 (sexta): Máx: 31º / Min: 21º. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

14/09 (sábado): Máx: 28º / Min: 22º. Sol e muitas nuvens à tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove.

15/09 (domingo): Máx: 26º / Min: 21º. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

19/09 (quinta): Máx: 25º / Min: 21º. Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

20/09 (sexta): Máx: 29º / Min: 20º. Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não deve chover.

21/09 (sábado): Máx: 34º / Min: 23º. Sol com mutias nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

22/09 (domingo): Máx: 25º / Min: 22º. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

O que não pode levar

Garrafas de vidro ou de metal independentemente da capacidade, além de garrafas plásticas com embalagem superior a 500ml

Embalagens rígidas e com tampa (exemplo: potes de plásticos do tipo "tupperware");

Copos térmicos, de vidro ou metal;

Latas

Capacetes;

Armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo, além de brinquedos/réplicas que possam ser identificados erroneamente como armas;

Guarda-chuvas, objetos pontiagudos, perfurantes ou cortantes (como tesouras, pinças e saca-rolhas), barracas, bancos, cadeiras, correntes, cordas e lanternas;

Fogos de artificio, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie;

Objetos de vidro, plástico ou metal (perfumes, cosméticos, inclusive desodorantes de qualquer tipo, pasta ou escova de dente);

Sprays e substâncias inflamáveis e/ou corrosivas;

Máquinas de incapacitação neuromuscular (tasers);

Ponteiros de laser, luzes estroboscópicas ou outros dispositivos emissores de luz;

Bebidas (em qualquer tipo de recipiente), com exceção de água

Skate, bicicleta ou qualquer tipo de veículo motorizado ou não;

Isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para armazenagem;

Bastão de selfie (extensor para tirar autorretrato);

Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais;

Itens que possam ser utilizados para marketing de emboscada;

Substâncias venenosas e/ou tóxicas, incluindo drogas ilegais;

Bandeiras ou cartazes contendo mensagens, ou símbolos com divulgações comerciais ou ainda com referências a causas discriminatórias, ofensivas, homofóbicas, racistas ou xenófobas;

Drones, também denominados VANT (veículo aéreo não tripulado), RPA (Remotely-Piloted Aircraft), Aeronave Remotamente Pilotada, e equipamentos similares.

Buzinas de ar comprimido;

Megafones, computadores portáteis, tablets, powerbank de dimensões superiores a um aparelho celular;

Tintas, corantes e outros produtos relacionados;

Bolsas/malas/mochilas (com ou sem alça) de grandes dimensões;

O que pode levar

Uma pessoa pode levar cinco itens de alimentação, desde que sejam alimentos industrializados devidamente lacrados (exemplos: biscoitos, torradas, barras de cereal etc.) ou frutas cortadas e sanduíches colocados em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock".

Será permitida a entrada no evento com garrafas plásticas de até 500ml contendo água. A organização informa que haverá, à disposição do público, bebedouros com água potável instalados na Cidade do Rock, respeitando as determinações das autoridades sanitárias competentes.

Não será permitido o acesso com alimentos que representem intuito de comercialização ou que possam representar riscos à segurança.

Como comprar ingressos

Com quatro dias já esgotados, público pode adquirir ingressos somente para três dos sete dias. Datas disponíveis: 15 de setembro, quando se apresenta Avenged Sevenfold, Evanescence e Deep Purple; 19 de setembro, com apresentações de Ed Sheeran, Charlie Puth e Gloria Groove; e ainda 21 de setembro, reservado para o Dia Brasil.

A venda acontece exclusivamente na plataforma da Ticketmaster (www.ticketmaster.com.br).

Ative seu ingresso

Ingressos do festival são enviados por email e devem ser ativados. A partir do recebimento, os fãs devem seguir o passo a passo para ativar o seu ingresso digital — o "Quentro" é compatível com os aparelhos Android e iOS.

É possível também transferir o ingresso para outra pessoa. Ao baixá-lo, o ingresso já vem salvo com o nome de quem vai acessar o festival.

Aplicativo lista horários e reúne informações úteis

Pelo aplicativo oficial do evento, disponível nos sistemas operacionais IOS e Android, é possível conferir os horários das apresentações de cada palco e o mapa da Cidade do Rock. Outra função permite que o público organize um cronograma de shows com contagem regressiva para cada atração e notificações.

É possível comprar lockers antecipadamente para deixar seus pertences e aproveitar os shows com tranquilidade. Quem baixar o app, também pode marcar para usar os brinquedos, como roda-gigante, montanha-russa e tirolesa.

Também é possível comprar antecipadamente comida e bebida. Já na parte das "Arenas", é possível se informar sobre o Musical e a Babilônia Feira Hype.