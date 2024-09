Miss renuncia após assédio e críticas a seu corpo: 'Vai passar vergonha'

A agora ex-Miss Universe Amapá 2024 Lauanda Brito, 23, desistiu de competir no Miss Brasil após ouvir comentários negativos sobre seu corpo. Ela também relatou assédio de empresários em seu estado. A coordenação do Miss Amapá afirma que suas declarações são "completamente inverídicas".

O que aconteceu

No último sábado (7), a conta oficial do concurso Miss Universe Amapá anunciou a desistência de Lauanda Brito por "motivos pessoais e por livre e espontânea vontade". Sem citar o que houve, eles afirmam lamentar o ocorrido e se solidarizar com a situação.

Nesta quarta, Lauanda falou pela primeira vez sobre o assunto, também através de nota em seu Instagram. Ela disse que queria esclarecer o motivo de sua desistência.

Lauanda afirmou que ouviu comentários negativos sobre seu corpo vindos da coordenação, sem citar nomes: "A própria coordenação estadual relatou sobre o meu corpo, que minha aparência física não estava adequada para o concurso Miss Universe Brasil, e ainda afirmou que eu 'passaria vergonha lá', o que me deixou abalada psicologicamente e emocionalmente".

Orientação para buscar apoio sozinha

Segundo Lauanda, a coordenação a orientou a buscar meios de conseguir passagens para São Paulo, onde vai acontecer a final do Miss Brasil na próxima semana, mesmo que os bilhetes deveriam ser angariados pela coordenação como prêmio.

No sábado, a coordenação do concurso tinha dito que tentou "de todas as formas viabilizar as passagens aéreas através de empresários e autoridades locais", porém sem sucesso. O texto também cita "outras dificuldades que vão além do controle da coordenação" que inviabilizaram a participação da miss eleita no final de junho.

Lauanda relatou que foi assediada ao procurar patrocínios: "É o primeiro concurso de beleza que eu participo e, por não ter experiência, fui e busquei outros meios, onde tive reuniões com alguns empresários e fui assediada".

Eu vim de Tartarugalzinho, sou assistente social, comissária de voo, estudo cinco idiomas. São situações que eu não devo e não quero passar por conta de um título. Nem eu e nenhuma outra mulher deve passar por isso, este é o motivo de eu ter renunciado o título de Miss Universe Amapá. Eu sei dos meus esforços de forma limpa e dedicação para estudar e representar bem o Amapá e o meu município como eles merecem ser representados, eu fiz a minha parte, mas não imaginei que seria coagida, lamentável. Lauanda Brito, ex-Miss Universe Amapá 2024

A reportagem de Splash tenta contato com Lauanda pelas redes sociais e por e-mail desde terça-feira (10), um dia antes da sua publicação, mas ainda não houve retorno.

Coordenação estadual rebate

Poucas horas após as declarações de Lauanda, a coordenação do Miss Amapá fez outra nota pública. Eles repudiaram o que chamam de "alegações infundadas" feita pela ex-miss que eles elegeram em junho.

Segundo eles, as declarações de Lauanda são "completamente inverídicas". Eles também dizem ter "provas irrefutáveis" de que tudo que Lauanda afirma "é uma tentativa deliberada de distorcer a verdade".

Eles também falaram sobre as acusações de assédio. De acordo com a nota, nenhum dos empresários que Lauanda teria feito contato fariam parte dos apoiadores oficiais da coordenação. O comunicado também diz que serão tomadas "medidas jurídicas cabíveis".

Splash fez contato com a coordenação do Miss Amapá via telefone e WhatsApp para confirmar as declarações de Lauanda e saber, dentre outras coisas, se ela foi orientada a fazer boletim de ocorrência após os assédios sofridos. A coordenação informou que tinha divulgado nota nas redes sociais e que não iria mais se pronunciar.

O concurso de Miss Amapá é coordenado por Alexssandro Lima. Ele foi o responsável por fazer o evento acontecer, mesmo com poucos recursos.

"Ficamos tristes em saber que as coisas tomaram esse rumo, porque eu mesma não queria que ela saísse sem ir ao Miss Brasil", diz a Splash Jéssica Pacheco, Miss Amapá 2017, amiga pessoal de Lima e suporte da coordenação neste ano.

Jéssica conta que, na última reunião de Lauanda com o coordenador e o maquiador que iria com ela para São Paulo, a própria ex-miss havia pedido para buscar apoios por conta própria, pois "estava conhecendo alguns empresários e foi em reuniões". Os encontros teriam ocorrido sem comunicação com Alexssandro.

"Acho bem injusto a forma como ela se posicionou, mesmo sabendo que nunca foi deixada de mão, sempre teve todo suporte para se cuidar até a ida ao Miss Brasil. (...) Acredito que não era um sonho dela, ela é moça fora deste meio de concurso, tudo foi novo para ela", finaliza Jéssica Pacheco.

Confira íntegra da nota de renúncia de Lauanda Brito

"Eu, Lauanda Brito, candidata eleita no Miss Universe Amapá 2024, através desta nota esclareço o motivo da desistência do concurso Miss Universe Brasil e a renúncia do título de Miss Universe Amapá.

Faltando poucos dias para o grande confinamento e a noite final do Miss Universe Brasil, gostaria de estar me sentindo confiante e alegre por este momento, porém, aconteceu ao contrário.

Onde a própria coordenação estadual relatou sobre o meu corpo, minha aparência física não estava adequada para o concurso Miss Universe Brasil, e ainda afirmou que eu "passaria vergonha lá", o que me deixou abalada psicologicamente e emocionalmente.

Se eu passaria vergonha, por que fui eleita?

Acredito que ser uma Miss vai muito além de um corpo bonito, acredito que uma miss deve ter muitas outras qualidades além da aparência física. Deve ser humilde, inteligente, graduada e eu estudei e estudo, isso vai muito além da minha beleza. A beleza é um conjunto de fatores e por muitas vezes vai muito além de um olhar.

Fui orientada pela coordenação a buscar meios para conseguir minhas passagens aéreas, o que cabia a função da coordenação estadual e fazia parte da minha "premiação". É o primeiro concurso de beleza que eu participo e, por não ter experiência, fui e busquei outros meios, onde tive reuniões com alguns empresários dos quais fui assediada.

Eu vim de Tartarugalzinho, sou assistente social, comissária de voo, estudo cinco idiomas. São situações que eu não devo e não quero passar por conta de um título. Nem eu e nenhuma outra mulher deve passar por isso, este é o motivo de eu ter renunciado o título de Miss Universe Amapá.

Eu sei dos meus esforços de forma limpa e dedicação para estudar e representar bem o Amapá e o meu município como eles merecem ser representados, eu fiz a minha parte, mas não imaginei que seria coagida, lamentável!"

Íntegra da Nota Coordenação do Miss Amapá - 11 de setembro

"A Coordenação do Miss Universo Amapá vem a público, de forma categórica, repudiar as alegações infundadas feitas pela ex-Miss Universo Amapá 2024, Lauanda Brito. Suas declarações são completamente inverídicas, e temos provas irrefutáveis de que tudo o que ela afirma é uma tentativa deliberada de distorcer a verdade. Desde o início, a organização ofereceu suporte total, incluindo acompanhamento nutricional, vestuário, academia, trajes e todos os recursos essenciais para sua participação no certame nacional, os quais foram desperdiçados pela ex-Miss, que não cumpriu com seu papel de representante da sociedade, dificultando a captação de novos apoios.

Quanto às acusações de assédio que ela menciona, deixamos claro que nenhum dos empresários com quem ela esteve em contato faz parte de nossos apoiadores. Os fatos não deixam margem para dúvidas. Nossos parceiros e patrocinadores, plenamente cientes da verdade, mantêm seu apoio inabalável à nova representante, Joana Flexa, que foi escolhida com total transparência e dentro dos mais rigorosos padrões éticos.

O objetivo claro de Lauanda Brito é prejudicar a viagem da nova Miss ao nacional, propagando mentiras e buscando atrapalhar o andamento do concurso. No entanto, a verdade prevalecerá, e estamos dispostos a ir até as últimas consequências para demonstrar a realidade dos fatos e proteger a integridade do concurso. Informamos, ainda, que medidas jurídicas serão adotadas para resguardar a honra e a reputação de todos os envolvidos, garantindo que nada interfira na jornada de nossa atual representante."

Íntegra da nota da Coordenação do Miss Amapá - 7 de setembro

"A Coordenação do Concurso Miss Universe Amapá vem a público comunicar que a eleita Lauanda Brito, infelizmente, não poderá mais nos representar no Miss Universe Brasil 2024. A desistência da eleita se deu por motivos pessoais e por livre e espontânea vontade.

A coordenação estadual lamenta o ocorrido, e se solidariza com esta situação.

Tentamos de todas as formas viabilizar as passagens aéreas através de empresários e autoridades locais, porém, sem sucesso de retorno. Além disso, diversas outras dificuldades que vão além do controle da coordenação surgiram, inviabilizando a participação da miss eleita.

Com isso, definitivamente, estamos estabelecendo a verdade a respeito desse fato doloroso. Manifestamos aqui todo o nosso apoio e gratidão à Lauanda Brito, que sempre será nossa eterna Miss Universe Amapá 2024.

Por fim, esclarecemos que a segunda colocada, Joana Flexa, que representou o município de Mazagão, irá substituí-la no concurso em nível nacional.

Joana se solidariza com Lauanda Brito e declara que representará o Amapá como uma forma também de honrar a história construída por Lauanda no Miss Universe Amapá 2024.

Coordenação Miss Universe Amapá."