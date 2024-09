Matheus intercede conselho de Gael para Unna: 'Ana Clara está errada'

Ao vencer a prova da Estrela da Semana, Unna X indicou Nick Cruz e Lucca para o Duelo da semana. No discurso para justificar a ida do aliado para a berlinda, a faxineira explicou que sua estratégia era indicá-lo para ganhar a dinâmica e ter uma imunidade.

Depois do programa ao vivo da quarta-feira (11), Gael foi conversar com Unna sobre o discurso feito na indicação:

Unna: "Eu fiquei parecendo soberba?"

Gael: "Não. Pareceu que sua leitura de jogo é essa: que ele [Nick] sai e Lucca fica, entendeu? Só foi a leitura que transpareceu, como a própria Ana Clara também leu.

Matheus: "É jogo. A gente está aqui em um jogo. Se a estratégia dela foi essa, é um jogo, ela que arque se ele achar que foi demais. Porque aí, ela fica noiada com isso e aí depois ela fica aborrecida achando que fez m****, e ela não fez, ela jogou."

Gael: "Tá bom. Só estou tentando transparecer outro ponto de vista, por conta de coisas que a gente também não gostaria de ouvir se fosse no lugar."

Matheus: "Tem coisa que acontece que é muito pior que isso."

Gael: "Mas se tem coisa que a gente pode evitar, é evitável. To explicando para ela esse ponto de vista. Lá fora, a própria Ana Clara tem o dever de trazer a dualidade, ela traz e fica interpretado de outro jeito. Até ela pode sair como vilã, por algo que ela disse que não foi numa intenção mas que foi dita de outro jeito."

Matheus: "Se for nessa intenção, a Ana Clara está errada de falar 'Quem você quer ver fora do jogo?', porque isso também mexe com o psicológico de todo mundo aqui dentro. E um jogo das pessoas aqui, não to dizendo que é o dela, pode ser mexer com o psicológico do oponente."

Com o fim da conversa, Gael sai da cozinha e Lucca, Unna e Matheus conversam sobre o ocorrido.

Matheus: "Não viaja nisso. Esse bagulho de ficarem distribuindo opinião onde ninguém pediu já está me irritando. E se ele vier dar toque de novo, eu vou entrar no meio e você vai ter que pedir para parar, senão vou ficar te defendendo. Porque você não fala nada, fica tentando se justificar e depois você fica tristinha, mal, na bad. E não tem nada demais."

Lucca: "Você não falou nada demais. Apenas falou o que acha, sua opinião não vale não?"

Matheus: "Todo mundo pode jogar do jeito que quiser. Se eu quiser falar hoje: 'Minha estratégia é abalar emocionalmente meus oponentes'. Ponto."

Unna: "Eu tentei falar da melhor maneira que eu consegui."

Matheus: "Ficar martelando as coisas na sua cabeça e eu ver que você não vai fazer nada, eu vou falar: 'Por favor, não distribua opinião onde ninguém te perguntou nada'. Não vou deixar você tomar na cabeça calada."