Luana Piovani posa de biquíni em Noronha e brinca: 'Ê lá em casa'

Na noite desta quarta-feira (11), Luana Piovani compartilhou novas fotos de sua viagem para Fernando de Noronha.

O que aconteceu

Nas novas imagens, a atriz aparece curtindo dia de sol na praia e usando um biquíni estampado, exibindo boa forma e barriga chapada.

Em uma das fotos, Luana brincou ao publicar e escreveu: "Ê lá em casa".

Luana estava em Noronha com os filhos, Dom, de 12 anos, e os gêmeos, Bem e Liz, de 9, frutos do seu antigo relacionamento com Pedro Scooby.