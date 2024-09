Liam Gallagher admite que buscou reconciliação com Noel para volta do Oasis

Liam Gallagher, 51, contou ter sido o autor da iniciativa que levou à recentemente anunciada reunião da banda Oasis, extinta em 2009.

O que aconteceu

O cantor admitiu, ao responder a pergunta de um fã, que procurou o irmão Noel Gallagher, 57, para tentar uma reconciliação - e obteve sucesso. "Fui eu que liguei para ele [e não o contrário]", declarou ele, nos stories de seu Instagram.

Com requintes de ironia, Liam pediu 'discrição' ao internauta para não ficar com fama de coração-mole. "Não conte para ninguém, porque não quero as pessoas achando que sou um rapaz sentimental. Vamos manter só aqui entre nós dois", brincou.

Liam e Noel Gallagher passaram os últimos 15 anos em uma longa troca de farpas pública. O aparente fim do conflito entre eles possibilitou a criação da turnê mundial Oasis Live'25 Tour, que comemorará as 'bodas de prata' da fundação da banda.