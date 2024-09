Irmã de Deolane chora após nome da mãe ser associado ao tráfico de drogas

Daniele Bezerra, irmã de Deolane, apareceu aos prontos após a mãe, Solange Alves, ter o nome citado por suposto envolvimento em "atividades relacionadas ao tráfico de drogas". Procurado por Splash, o Tribunal de Justiça de Pernambuco informou que o caso está em segredo de justiça.

Eu tô vendo um monte de notícia que tá saindo agora ligando a minha mãe a tráfico de drogas. Isso é um absurdo muito grande. Quero falar pra vocês que quem tá aqui falando não é mais a doutora Daniele. Quem tá aqui falando pra vocês é a Daniele, mãe, filha, irmã. Quem tá aqui falando pra vocês é uma pessoa desesperada. Daniele, no Instagram

Advogada fez um apelo para que o nome da mãe seja preservado. "A gente não aguenta mais. Parem. Se um dia algum de vocês tiverem uma mãe presa, vocês vão gritar, vocês vão falar coisas que não queriam falar, pelo desespero. Pelo desespero de ter uma mãe presa".

Jornalista Leo Dias publicou que a investigação aponta Solange como suspeita de envolvimento com "atividades relacionadas ao tráfico de drogas". De acordo com o colunista, o documento do TJ não detalha o motivo das alegações.

Tribunal de Justiça de Pernambuco afirmou que não pode comentar as informações porque o processo está em segredo de justiça. "Todas as diligências judiciais que envolvem as pessoas da Operação Integration tramitam em segredo de justiça. Por esse motivo, informações não podem ser repassadas", disse o TJ, em contato com a reportagem.

STJ nega habeas corpus

Deolane e sua mãe Solange Bezerra Imagem: AgNews / Lucas Ramos

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa de Solange, segundo apurou Splash. Decisão é do ministro presidente Herman Benjamin.

Família recorreu ao STJ após o TJ-PE (Tribunal de Justiça de Pernambuco) negar o primeiro habeas corpus. Solange segue presa preventivamente na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no Recife (PE).

Investigação

Deolane chegando ao IML após ser presa no Recife Imagem: Genival/Agnews

Deolane Bezerra e a mãe foram presas na última quarta-feira (4). As duas foram detidas durante a operação Integration, que tem o objetivo de identificar e desarticular uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Operação que prendeu Deolane trouxe à tona investigação que começou em 2022. A apuração indicou a migração de indivíduos associados ao jogo do bicho — que é ilegal no Brasil — para os jogos online, conforme explicou Alessandro Carvalho Liberato de Mattos, secretário de Defesa Social-PE, em conversa com o Fantástico (Globo).

Famosa, que teve R$ 34 milhões bloqueados pela Justiça, teria aberto uma bet para lavar dinheiro. A casa de apostas foi inaugurada por Deolane em julho de 2024, com capital de R$ 30 milhões. Entretanto, segundo a investigação, a bet foi aberta com o intuito de lavar dinheiro de jogos ilegais.

Mãe da advogada teria sido usada no esquema. Solange teve R$ 3 milhões bloqueados pela Justiça. Conforme o Fantástico, em depoimento à polícia, ela teria dito que as movimentações financeiras são provenientes de publicidade. Entretanto, ela também teria dito "que não se recorda ou que desconhece" alguns valores.

Defesa de Deolane e Solange nega irregularidades. Em nota, a defesa de mãe e filha afirmou que "mantém plena confiança na Justiça e que segue trabalhando incansavelmente pelo restabelecimento da liberdade [das duas], convicto de que suas inocências serão plenamente comprovadas".

com autoplay: