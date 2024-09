Filho de Roberto Bolaños festeja volta de 'Chaves' e 'Chapolim' à TV

Roberto Gómez Fernández, 60, comemorou nas redes sociais a volta à telinha dos seriados "Chaves" e "Chapolim" - criados por seu pai, o saudoso Roberto Gómez Bolaños (1929-2014).

O que aconteceu

O produtor de TV publicou uma mensagem celebrando a conquista. "Hoje é um dia muito especial para mim e minha família e para muitos de nós que crescemos com Chaves e Chapolin Colorado. Depois de quatro anos de espera, finalmente conseguimos trazer de volta esses personagens que, como vocês sabem, são mais do que entretenimento: são um pedacinho do meu pai", escreveu ele, no Instagram.

Fernández afirmou que trazer as séries de volta foi um processo difícil e que considera o retorno uma homenagem a Bolaños. "Este regresso não foi fácil, mas cada passo foi dado com a convicção de que o riso, a alegria e os valores que nos deixaram devem continuar presentes. Trazer de volta esses personagens queridos é uma forma de dar continuidade ao legado que meu pai nos deixou, de manter vivos aqueles momentos que unem gerações."

Ele concluiu agradecendo aos fãs que prestigiam as criações de seu pai há tantos anos. "Obrigado pela paciência, pelo carinho e por continuar fazendo parte dessa grande família. Chaves e Chapolin estão de volta. Sua magia nunca foi embora."

Fora da TV mundial desde 2020, "Chaves" e "Chapolim" voltam ao ar no próximo dia 23 (segunda-feira), pelo canal norte-americano UniMás. Ainda não há previsão de as atrações tornarem a ser exibidas na TV brasileira.