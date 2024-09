Ex-Tiazinha, Suzana Alves, relembra aborto e faz desabafo

Suzana Alves, 46, que fez sucesso nos anos 2000 com a personagem Tiazinha, fez um relato emocionante.

O que aconteceu

Nesta quinta-feira (12), a ex-modelo desabafou sobre um aborto que sofreu no passado, quando ficou grávida pela primeira vez. "Foi uma das coisas mais terríveis que eu já vivi".

Em um vídeo postado em seu Instagram, Suzana disse que chegou a perder a fé em um momento da vida. "Uma das vezes que eu achei que eu não ia conseguir ter forças para me reerguer, foi quando eu tive um aborto de um bebê. Eu já tinha tido algumas perdas, mas não como essa, que já tinha até escutado o coraçãozinho do bebê".

Ela ainda contou que antes do ocorrido, chegou a sonhar que estava sofrendo um aborto. "Quando eu acordei, eu senti mesmo que eu tinha perdido. Fui ao ultrassom, e quando o médico começou a procurar o coraçãozinho do bebê e não escutava, eu caí no choro. Fiquei um tempão trancada no banheiro. Depois disso, eu não quis fazer a curetagem, eu quis realmente deixar expelir. Tive um parto de onze horas de dor, dormi, e quando eu fui ao banheiro, eu vi o bebezinho. Foi uma das coisas mais terríveis que eu já vivi".

Por conta do sofrimento, a fé dela começou a se renovar. "E ali eu comecei a viver grandes experiências de ter o meu Samuel e o meu Benjamin".