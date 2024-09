'Rio é cheio de Sergios', diz Eduardo Sterblitch, miliciano em 'Os Outros'

"Os Outros 2" é uma série que traz acontecimentos inesperado motivados por obsessão e violência. Boa parte, graças aos atos do inescrupuloso Sérgio (Eduardo Sterblitch).

"Sérgios" na vida real?

A nova temporada apresenta a mudança de Sergio para um condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca, onde passa a viver com Joana (Kênia Bárbara), com quem reatou o casamento, e Lorraine (Gi Fernandes), sua filha. Ele, que se torna vereador após ser inocentado na Justiça, encontra vizinhos pouco felizes por viverem ao lado de um suposto miliciano.

Existem muitos [Sérgios]. A gente que não sabe. Tem pessoas mais cruéis e menos cruéis. Quando atravessam o caminho dele, ele é uma flecha, atira. O Brasil, o Rio de Janeiro inteiro é rodeado [de Sérgios] de pessoas que só pensam em si e que, malandramente, conseguem levar a melhor.

Eduardo Sterblitch

O novo condomínio é o pano de fundo para explorar relações familiares e o perdão na sociedade, mostrando situações absurdas e inesperadas que extrapolam o extremo. Entre os vizinhos estão Raquel (Letícia Colin), Paulo (Sérgio Guizé), Maria (Mariana Nunes) e Seu Durval (Luis Lobianco). Um assunto em particular virá à tona: o perdão.

Ele é uma pessoa que se sente acima das instituições e que agora não pode ser presa porque tem foro privilegiado. Imagina uma pessoa que já se sente acima do poder e que brinca com isso... A pessoa que mais deveria ser presa, não pode mais. Isso vai levá-lo para um grau de confiança, até mais solar, que pode prejudicá-lo. Excesso de confiança desconcentra.

Eduardo Sterblitch

Em bate-papo com Splash, Sterblitch conta como se preparou para gravar cenas difíceis da segunda temporada da série. "Ouvi muito a direção e os autores sobre o que eles pensam do personagem e da história. Além de trabalhar muito antes da cena, não estar tensionado no dia da gravação, ter tranquilidade, me divertir para tensionar a cena, não estar tensionado como pessoa".

Vivendo com o inimigo

Na segunda temporada, a esposa de Sérgio, Joana, interpretada por Kênia Bárbara, ganha mais dramaticidade e tempo de tela. Em bate-papo com Splash, a atriz diz que a personagem dorme ao lado do inimigo todos os dias.

É muito difícil [dormir com o inimigo]. A Joana vive com o corpo tomado de tensão extrema porque qualquer coisa ruim pode acontecer estando ao lado do Sergio, é sempre uma apreensão que ela, a Lorraine e o neto correm. Para além dos inimigos do Sérgio, já que pode acabar sobrando alguma coisa para as duas, o próprio Sergio é um problema. Ela vive sob pressão o tempo inteiro.

Kênia Bárbara

Além de propor debates sobre tolerância, empatia e perdão, a série também discute a violência de gênero na narrativa que envolve o casamento de Sérgio e Joana. "Joana debate sobre violência doméstica. Ela sofre na mão do Sérgio, porque ele é abusivo, tóxico, opressor."

Os dois últimos episódios da segunda temporada de "Os Outros" chegam hoje ao Globoplay. No total, a produção de Lucas Paraizo conta com 12 episódios.