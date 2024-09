Raquel Brito, Sidney Sampaio: quem está cotado para entrar em A Fazenda 16?

A Fazenda 16 está chegando! O reality show rural da Record estreia na próxima segunda-feira (16), sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu, e já tem movimentado a internet com as supostas listas de famosos confinados.

Em 2024, a novidade para esquentar os dias de pré-estreia da atração são as dicas dadas pelo diretor do programa, Rodrigo Carelli, para apimentar as especulações sobre os 24 nomes que irão concorrer ao prêmio de R$ 2 milhões.

Splash traz as dicas do poderoso chefão do reality e lista quem são os nomes que se encaixam com elas. Confira:

Flor Fernandez

Dica da Record: Uma das futuras peoas da Fazenda 16 teve apenas um registro profissional na sua carteira de trabalho. E ela já teve um affair com um cantor amado pelo Brasil.

A atriz Flor Fernandez, 60, é um dos nomes mais citados em listas de supostos participantes de A Fazenda 16. A dica dada pelo diretor do reality também aponta para a ex-integrante do programa Silvio Santos por ela ter vivido affair com Amado Batista e só ter registro do SBT na carteira de trabalho.

Suelen Gervásio

Dica da Record: A moda uniu a futura peoa a um cantor. Após este affair, ela teve uma gravidez polêmica.

A modelo Suelen Gerváso esteve no centro das atenções há pouco tempo pela gravidez polêmica do cantor Vitão. Ela também conheceu o cantor graças a moda.

Sidney Sampaio

Dica da Record: Um dos futuros peões fez mais de 15 novelas, em várias emissoras diferentes.

O ator Sidney Sampaio é considerado um dos nomes fortes para a 16ª temporada do reality rural. Ele coleciona novelas dentro da Record, conforme uma das dicas divulgadas, e só não esteve na edição passada do programa em virtude de um acidente, quando caiu da sacada de um hotel.

Natália Deodato

Dica da Record: A futura peoa dá aula quando o assunto é polêmica. E, supostamente, se envolveu com um famoso comprometido.

Natália Deodato é um nome cotado com boa expectativa em A Fazenda 16. Ela protagonizou grandes brigas em sua passagem pelo BBB 22 e viveu affair misterioso após o confinamento da Globo.

Larissa Tomásia

Dica da Record: A futura peoa da Fazenda 16 é conhecida por vários memes. Ela já participou de um reality e nasceu em uma cidade que tem história.

A influenciadora digital Larissa Tomásia ficou famosa pela participação no BBB 22. Ela se atrapalhou em tentar criar fakes no reality da Globo e virou meme ao dizer que Pedro Scooby jogou um limão no lixo por saber que era seu emoji na internet.

Gui Vieira

Dica da Record: Um dos futuros peões já contracenou com um ex-BBB. E a sua primeira atuação em novelas foi aos nove anos de idade.

O ator e influenciador digital Gui Vieira ganhou destaque pelo papel de Binho no remake de Chiquititas (SBT), em 2013. Na trama, ele contracenou com o ator Gabriel Santana —ex-participante do BBB 22.

Juninho Bill

Dica da Record: Esse futuro peão foi uma das crianças mais famosas do século 20 e nunca deixou de trabalhar na TV.

A charada do diretor de A Fazenda 16 indica que Juninho Bill pode ser um dos confinados. Ele ficou famoso ainda garoto por cantar no Trem da Alegria e, hoje, é produtor do programa The Noite (SBT).

Raquel Brito

Dica da Record: Nascida e criada numa capital nordestina, essa futura peoa conheceu a fama há muito pouco tempo.

Raquel Brito, a irmã de Davi Brito, campeão do BBB 24, se tornou influenciadora digital graças a visibilidade do irmão na Globo. Ela é alvo constante de críticas dos fãs de Davi por não saber lidar com a fama.

Yuri Bonotto

Dica da Record: Este futuro peão é tão vaidoso quanto polêmico. Seus momentos midiáticos incluem desde a venda de itens pessoais, até tretas com atores famosos.

Yuri Bonotto ficou nacionalmente conhecido como o ex-Bombeiro do Programa Eliana. Fora das telinhas, ele vende itens pessoais aos fãs da plataforma Onlyfans e, recentemente, se envolveu em polêmica com Junno Andrade, marido de Xuxa Meneghel, por comentário na rede social de sua namorada.

Núbia Óliver

Dica da Record: A futura peoa já esteve em outro reality e rendeu polêmicas dentro e fora dele. Um detalhe: ela já está acostumada com os ares rurais.

Nome de Núbia Óliver é o mais próximo à dica deixada por Carelli: ela participou da primeira edição da Casa dos Artistas, em 2000, e é dona de uma fazenda em Minas Gerais.

Gilson de Oliveira

Dica da Record: O futuro peão alcançou a fama por conta de um affair. E por conta disso, todos também passaram a saber mais sobre a vaidade do rapaz.

O personal trainer Gilson de Oliveira está na lista dos que ganharam a fama repentina e pode entrar no reality show rural. Ele se envolveu com Gracyanne Barbosa, que vivia crise na relação com Belo, e há pouco tempo faz uma cirurgia de harmonização em seu pênis.

Gilson de Oliveira usou sunga transparente após harmonizar o pênis Imagem: Reprodução

Camila Moura

Dica da Record: É uma peoa que trabalhava na área da educação. Ela teve a coragem de trocar a área da educação para ser uma digital influencer e trabalhar na internet. (...) Ela está muito bem-sucedida nisso! E faz pouquíssimo tempo.

A professora e influenciadora digital Camila Moura tem tido o nome cotado para A Fazenda 16 desde o fim do BBB 24. Ela, que se separou de Lucas Buda enquanto ele ainda estava confinado no reality da Globo, pela amizade dele com Pitel, se encaixa nas dicas divulgadas por ser professora e estar bombando nas redes sociais.