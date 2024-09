Com nova apresentadora, Amor na Influência terá ex-BBB Pizane em 2º ano

O podcast O Amor na Influência terá uma segunda temporada. A novidade foi anunciada em primeira mão para Splash pela Wondery, estúdio de podcasts da Amazon.

A produção tem também uma nova apresentadora: a apresentadora Camila Fremder, conhecida pelo podcast É Nóia Minha?. Ela se junta ao ator Gabriel Santana no comando da atração.

Gabriel Santana e Camila Fremder apresentam segunda temporada do podcast O Amor na Influência Imagem: Divulgação

O primeiro episódio, intitulado "Homens meio bicha", conta com o ex-BBB Lucas Pizane e Pedro Neschling, o Eriberto na novela "Renascer". Apresentadores e convidados vão comentar sobre estereótipos de masculinidade e feminilidade e como é ser um homem heterossexual que foge desses padrões.

Lucas Pizane e Pedro Neschling são convidados do podcast 'O Amor na Influência' Imagem: Divulgação

Camila comemorou o novo trabalho em declaração oficial: "Apesar de eu estar há anos fazendo podcast, trabalhar com O Amor na Influência está sendo uma experiência nova para mim, uma vez que estou sendo inserida em um projeto que já estava no ar e que tem um formato e público estabelecidos. Espero trazer um novo olhar para os assuntos discutidos dentro do programa, com muito senso de humor. Minha especialidade, desde o É Nóia Minha? é focar em coisas que as pessoas não dão muita atenção e vou levar isso para esse projeto".

Já Gabriel ressaltou a parceria de ambos na temporada. "A primeira temporada já foi linda e eu tive a oportunidade de aprender muito com essa experiência, que me ajudou a descobrir um novo lado meu como comunicador. Estou amando fazer O Amor na Influência e, agora com a segunda temporada, meu objetivo é aprimorar meu trabalho dentro desse projeto. Com a chegada da Camila, acredito que as coisas vão seguir evoluindo, conseguimos estabelecer uma ótima conexão já nos primeiros episódios que trabalhamos juntos", disse.

A segunda temporada de O Amor na Influência estreia no dia 17 de setembro. Os episódios serão lançados semanalmente em todos os serviços de streaming de áudio e no canal do YouTube da Wondery Brasil.