Chappell Roan conta por que mandou fotógrafo se calar no VMA: 'Avassalador'

Chappell Roan, 26, explicou por que gritou com o fotógrafo que a teria mandado se calar no tapete vermelho do MTV Video Music Awards 2024, cuja cerimônia de entrega aconteceu nesta quarta-feira (11) em Nova York.

O que aconteceu

A cantora contou que se sente muito incomodada quando alguém a trata como o profissional em questão a tratou. "Acabei gritando de volta. Ele não podia ter gritado comigo daquela forma. Isso é bem avassalador e assustador. Para alguém que fica muito ansioso perto de pessoas gritando com você, o tapete vermelho é horrível", desabafou ela, em conversa com o portal Entertainment Tonight.

A polêmica teve início quando, de costas para os fotógrafos que cobriam o VMA, Roan ouviu um deles gritar: "Cale a boca!" Ela ajustava seu vestido Y/Project quando se assustou com a frase agressiva.

Imediatamente, a intérprete de "Good Luck, Babe!" se virou e gritou de volta: "Cale a boca você!" O vídeo com a gravação do momento está circulando nas redes sociais e tem dado o que falar.