Atriz da Marvel teve paralisia após sofrer derrame aos 20 anos

Aubrey Plaza, 40, atriz famosa pela série "The White Lotus" e que integra o elenco da nova produção da Marvel, "Agatha Desde Sempre", contou que ficou paralisada aos 20 anos.

O que aconteceu

Ela contou ao "The Howard Stern Show", da rádio americana SiriusXM, que ficou incapaz de falar devido a um derrame repentino. "A coisa mais louca sobre isso - e a coisa mais legal sobre isso - aconteceu no meio da frase".

A atriz estava em um trem para encontrar amigos em um almoço na cidade de Nova York quando tudo aconteceu. "Entrei no apartamento deles — nem tinha tirado meu casaco — e simplesmente aconteceu. Perdi minhas habilidades motoras muito brevemente. O mais estranho foi que esqueci como falar".

Aubrey, que é famosa por seu humor sarcástico, contou, ainda, que seus amigos pensaram que ela estava brincando. "Mas depois de alguns minutos, você sabe, eles continuaram dizendo: 'Você quer que chamemos uma ambulância?' E eu estava ciente o suficiente para balançar a cabeça em concordância. E eu continuei balançando a cabeça em concordância porque eu sabia que algo estava realmente muito errado. Mas eu não sabia o que era e não conseguia falar".

O serviço de emergência inicialmente achou que a atriz havia eito consumo de drogas. "Eu realmente não tinha colocado nada no meu corpo naquele dia... exceto anticoncepcional", brincou.

Logo, ela foi levada para o pronto-socorro, onde ficou por duas horas. "Eu parecia fisicamente bem. Mas eu não conseguia falar e estava confusa. Também não conseguia escrever".

Plaza ficou internada no hospital da Big Apple até ser transferida para uma unidade de saúde no estado de Delaware. Lá, ela iniciou o tratamento com sessões de terapia cognitiva.