'Vampirão e entediante': Thália e Gael reclamam de Matheus com Mumuzinho

Após a Jam Session com Mumuzinho nesta terça-feira (10), Thália, Gael e MC Mayarah se reuniram dentro da jacuzzi, e a agente comunitária fez um desabafo sobre suas percepções da dinâmica

Na jacuzzi

Thália: "O que eu me sinto muito triste é que... Meu maior arrependimento foi ter tratado o Matheus bem. Fui, falei um monte de coisa para ele, fiquei muito emotiva com a apresentação dele, acabei caindo no papinho".

Thália: "E aí, depois, vejo que ele é uma pessoa muito entediante. Até hoje com o Mumuzinho [na Jam Session]. Desculpa, gente, quebrou o clima legal. Mumuzinho perguntou o negócio e ele caindo o clima, melancólico".

Gael: "Ele veio para fazer a vibe do vampirão, do Edward".

Thália: "Vampirão, achando que alguém tem que ir lá falar com ele".

A agente comunitária se refere ao comentário feito por Matheus para o pagodeiro, ao dizer que Unna foi a primeira pessoa que quis ouvir sua história. "Todo mundo chegou aqui muito eufórico, eu quero falar e ser ouvido e eu não tenho essa necessidade", diz Gael repetindo as palavras do cantor mineiro.

Thália: "Ele falou isso, que não tem essa necessidade".

Gael: "Ainda bem que o Mumuzinho entendeu. 'É uma experiência incrível, todo mundo vai querer falar', ele respondeu".

Thália: "Fica bancando o vampirão, a escuridão. Essas pessoas que se dizem excluídas, igual ele, o Lucca, se fazem de excluídas".

Mayarah: "A gente podia falar que nós somos excluídas, porque acontece várias coisas, mas não abrimos a boca para falar o que sentimos".

Gael: "Se você falar coisas que você não gosta, eles vão saber que você não gosta de certas atitudes e, toda vez que repetirem, vão falar que você exclui. Você expressar que não gosta de tal coisa dá a impressão de que não gosta dela. Fica quieta e guarda, Mayarah".

Mayarah: "Eu já guardei coisas que você nem sabe".

Gael: "Então guarda e solta no ventilador. Na hora de votar no Matheus, reage, amiga: 'Meu voto vai no Matheus, uma pessoa que não sinto verdade, que na primeira semana que falou, se a gente o guardasse até a terceira semana, votaria na Nicole e na hora de chegar aqui, porque dissemos que não o protegeríamos, porque não saberíamos nem se estaríamos aqui, foi pelo voto contrário. Meu voto vai nele porque foi a primeira pessoa a falar que ela [Nicole] volta, porque ela tem seguidores. Esse é meu voto, uma pessoa incoerente com a verdade que agora tá lá com ela.' Aprenda com eles. Quer tacar fogo no parquinho? Usa esse argumento".