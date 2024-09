'Testei a nova base da Nina Makeup': veja impressões de Vanessa Rozan

Será que essa base realmente entrega o que promete? No Lab da Beleza do último sábado (7/9), Vanessa Rozan testou uma base brasileira que virou queridinha no mundo dos criadores de conteúdo de maquiagem: a "Base Basic Nina", da NinaMakeup.

De acordo com o rótulo, o produto é capaz de dar um acabamento em HD com efeito matte na pele, sem ressecar. Vanessa destaca outra característica importante que também chamou a atenção do público: o preço — a base sai por R$ 39,90, segundo o site da marca.

Mas será que o produto passou nos testes do Lab da Beleza? Veja o resultado no vídeo no topo da página.

No Lab da Beleza, a expert Vanessa Rozan testa produtos, trends e dupes que viralizaram nas redes, pra você nunca mais cair em cilada. Os episódios são disponibilizados às terças e sábados, às 10h30, nas redes sociais de Universa.