O que aconteceu com sequestrador de Silvio Santos retratado em novo filme?

O filme "Silvio", que será lançado nos cinemas na próxima quinta-feira (12), traz um relato do dia em que Silvio Santos foi sequestrado em sua mansão, no Morumbi, zona oeste de São Paulo, em agosto de 2001. O sequestrador, Fernando Dutra Pinto, foi preso pelo crime, mas morreu menos de um ano depois.

O que aconteceu com Fernando Dutra Pinto

Fernando morreu quatro meses depois de ser preso. Ele teve uma parada cardiorrespiratória decorrente de uma pneumonia bacteriana.

No entanto, segundo relatório da ONG Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos, ele sofreu tortura e negligência médica. Fernando teria sido agredido por agentes penitenciários, lesionando o ombro. Ainda chegou a sofrer outras agressões e banhos de água fria. A Justiça reconheceu a negligência em processo judicial, relata o filme.

Antes de sequestrar Silvio, Fernando manteve Patricia Abravanel como refém em 21 de agosto de 2001. Apresentadora foi liberada uma semana depois, na madrugada do dia 28, após o pai pagar um resgate de R$ 500 mil.

Dois sequestradores foram presos no mesmo dia: Marcelo Batista Santos e Esdras Dutra Pinto. Irmão de Esdras, Fernando Dutra Pinto, e uma namorada fugiram com o dinheiro do resgate. Após ser encontrado em hotel de Alphaville, o bandido matou dois policiais e fugiu novamente.

Fernando voltou a invadir a mansão de Silvio Santos e fez o apresentador de refém em 30 de agosto. Ele permaneceu com o empresário por oito horas, pedindo helicóptero para fuga e se recusando a negociar com a polícia. Em depoimento, Fernando afirmou que pediu ajuda ao milionário, pois achava que seria morto pela polícia.

Em filme, o ator Johnnas Oliva interpreta Fernando. "É mais um menino que não teve oportunidades no Brasil. São dessas pessoas que não têm acesso à educação, cultura, empatia, a um olhar afetuoso do próximo", disse ele sobre o personagem durante coletiva de imprensa.

Fernando era um cara inteligente e afetuoso. Era muito querido pelos vizinhos e familiares. Até era um pouco 'galã' na comunidade dele, as meninas o adoravam. Era galanteador e educado.

Johnnas Oliva

Na ficção baseada em fatos, Fernando desabafa sobre os próprios conflitos com Silvio Santos. Em determinado momento da trama, o apresentador assume as negociações com a polícia para evitar a morte do sequestrador.

O bandido concordou em se entregar após a chegada do então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. O político garantiu a integridade física do criminoso.