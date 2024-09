'Mania de Você': Quem vai matar Molina? Veja lista de suspeitos

Um grande mistério marcará o fim da primeira fase de "Mania de Você" (Globo). O vilão Molina (Rodrigo Lombardi) será assassinado e, após tanta maldade nos primeiros capítulos, o que não vai faltar são suspeitos para a investigação do crime.

Quem pode matar Molina?

Mércia (Adriana Esteves): Além da relação tóxica e submissa de anos com o patrão e amante, ela se vê mergulhada em um ciúme doentio quando percebe o interesse dele pela própria nora, assim que ela chega a Angra dos Reis.

Mavi (Chay Suede): Apesar de não querer problemas com o chefe, até mesmo fingindo não ver que ele dá em cima de sua namorada, o jogo muda quando o rapaz descobre que Molina é seu pai biológico. Tanto a mentira contada por anos quanto o desejo repentino do pai biológico por Viola se tornam combustível para despertar seu lado maquiavélico e calculista, o que aguça ainda mais seu desejo de poder e sua ambição por status social.

Luma (Agatha Moreira): A filha de Cecília (Simone Spoladore) sempre soube que toda a riqueza veio da família se sua mãe, que morreu no parto, mas, ao descobrir a verdade sobre suas origens e o real caráter de Molina, a jovem chef de cozinha passa a ter motivações suficientes para querer vingança.

Viola (Gabz): A mocinha é assediada pelo vilão desde o momento em que chegou à ilha. Ela chega ao ponto de ser feita refém na mansão, em um momento de grande tensão da trama, e vai fazer de tudo para escapar do cativeiro e conquistar sua liberdade.

Rudá (Nicolas Prattes): Completamente apaixonado por Viola, o caiçara seria capaz de tudo. Ao descobrir que Molina a sequestrou, Rudá seria capaz de qualquer coisa para manter a integridade física e mental da amada.

O que acontece após a morte de Molina?

Depois do assassinato, a trama terá um salto de 10 anos, chegando aos dias atuais. Após o crime, a vida desses personagens irão mudar completamente.

Rudá está vivendo em Portugal. Ele foge para a Europa após se tornar o principal suspeito do crime para a polícia.

Viola conquista o sonho que era de Luma. Depois de vencer um concurso de gastronomia em um programa de televisão, ela se torna uma grande cozinheira e comandará um restaurante renomado em Angra dos Reis.

Luma perde tudo e trabalha como motorista de aplicativo em São Paulo. Após se casar com Mavi, ela cai em um golpe do filho de Mércia que rouba toda sua riqueza. Ao ver o sucesso de Viola, a filha de Molina procura a antiga amiga pedindo ajuda.

Mavi se torna o todo poderoso da Ilha do Corvo. Após dar um golpe em Luma, ele prova que herdou tudo do pai biológico, inclusive o caráter sórdido e a parceria com Mércia, de quem se aproxima e vira cúmplice nas fraudes.