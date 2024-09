Pasin: 'Marquezine e João são inimigos para não darem entrevista juntos?'

O colunista Lucas Pasin reforçou no Central Splash a informação de que João Guilherme e Bruna Marquezine comparecerão ao Rock in Rio no sábado (14).

Pasin contou que o casal fez algumas imposições para conversar com a imprensa durante o festival. Entre elas, os artistas pediram para os jornalistas enviarem perguntas para serem pré-aprovadas antes do dia do evento.

As exigências eram: não vão dar entrevista juntos, apesar de chegarem e estarem juntos lá, não pode entrevistar um próximo ao outro, precisa estar longe; e enviar perguntas para serem aprovadas pelos artistas.

Chico argumenta que esse tipo de comportamento afasta muito esses artistas de seus próprios fãs. "Quem quer saber as coisas que a imprensa pergunta é o público."

Parece que é uma arrogância com a imprensa, mas acho que é mais profundo. É fazer sucesso às custas do povo e não querer dar de volta nada. É um distanciamento. Ao mesmo tempo que bombam por causa da vida pessoal, não entregam o mínimo quando não tem controle.

Chico Barney

Para Pasin, essa tentativa de controle feita pelo casal é desmedida, visto que Bruna e João Guilherme não estão envolvidos em polêmicas para tentarem fugir de perguntas. "As pessoas vão querer saber de trabalhos e relacionamento, tem coisas legais para falar dos dois. Não existe uma barreira para essas perguntas. E se existisse, se preparem para responder.

E essa coisa de: 'Não queremos dar entrevistas juntos', por quê? Vocês são inimigos? Vocês não se falam? É fake? Qual o problema de dar entrevista junto? Depois eles vão curtir os shows abraçados e todo mundo vai filmar. Estão sendo pagos para ir, você vai ser questionado. Não quer ser incomodado? Fica em casa.

Para Chico Barney, esse comportamento faz parecer que só apoiam a imprensa que pode trazer algum benefício para eles. "Ter uma vida pública, você não pode ter controle tudo", opina.

