Parlamentares da UE querem regras para "precificação dinâmica" após reclamação de fãs da banda Oasis

Por Martin Coulter

LONDRES (Reuters) - Parlamentares da União Europeia estão apoiando a criação de novas regras para a utilização da "precificação dinâmica" na venda de produtos online, após fãs da banda Oasis reclamarem do o preço de ingresso radicalmente inflacionado para um série de espetáculos esgotados do grupo inglês.

No mês passado, milhares de fãs aguardaram por horas em filas virtuais para conseguir os ingressos dos shows de retorno da banda no Reino Unido e na Irlanda, e acabaram descobrindo, na hora do pagamento, que os preços haviam subido dramaticamente.

A reação negativa gerou questionamentos sobre a Ticketmaster – parceira oficial de venda de ingressos dos shows – entre os reguladores britânicos, irlandeses e europeus.

Agora, oito dos 14 membros irlandeses do Parlamento europeu declararam apoio a mudanças no ato de serviços digitais (DSA, em inglês), uma ampla gama de regulações de tecnologia elaborada no início deste ano, para evitar situações semelhantes no futuro.

"Se é preciso mais regulamentação para garantir que a precificação dinâmica não se torne a norma, então acredito que seja necessário", disse a parlamentar de Dublin, Regina Doherty, que anteriormente pediu uma investigação sobre o caso para a comissão irlandesa de competição e consumo.

As empresas que quebrarem o DSA enfrentam multas de até 6% do seu faturamento global. Empresas que reincidirem podem ser banidas de atuarem na Europa.

As empresas que violarem a DSA poderão ser multadas em até 6% do seu faturamento global. Os infratores reincidentes podem ser proibidos de operar na Europa.

A UE vem realizando uma ampla "verificação de adequação" das leis de proteção ao consumidor existentes nos últimos dois anos, com regras sobre vendas de ingressos entre as que estão sendo revisadas. Um relatório final deverá ser publicado no final deste ano.

(Reportagem de Martin Coulter)