Nicole, Unna e Evellin vencem workshop musical e disputam prova da Estrela

Nesta quarta-feira (11), Nicole Louise, Unna X e Evellin venceram a disputa do workshop musical com tema de 'paródias'.

Como foi a dinâmica

Os confinados receberam na casa Paulo Vieira, Dani Calabresa e Rafael Portugal que ensinaram sobre como inserir humor, trocadilhos e piadas em 'paródias musicais'.

Na prova, os competidores foram divididos em 3 grupos e tiveram que escolher uma música e reescrever com o tema 'perrengues da vida de artista'. Enquanto faziam a prova, os competidores levaram uma advertência da produção do programa sobre o uso de palavras de baixo calão em suas letras e foram orientados a comporem uma letra 'para a família'.

Nicole, Unna e Evellin comporam "Jogo para vocês", inspirada em "Deixa a vida me levar", parceria de Seu Jorge e Zeca Pagodinho, escolhida como a melhor da competição. Gael, Lucca e Matheus criaram "Luta e permuta", com referência a "Pense em mim" de Leandro e Leonardo. "Me paga", composição de Nick, MC Mayarah, Thália e Leidy teve como base "Show das Poderosas", de Anitta.

Ao vencerem o workshop, o trio terá direito de disputar a prova da Estrela que garante uma imunidade, uma participação no Festival, um dueto com o artista da Jam Session da próxima semana, e o poder de indicar dos competidores para o Duelo.