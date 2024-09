Animes: veja 5 títulos que tentaram ser febre, mas não deram tão certo

O sonho de toda empresa é lançar um anime de sucesso, encontrar o novo "Demon Slayer", impactar culturalmente uma geração como "Naruto", mas muitas vezes o plano não funciona. E às vezes o anime nem é ruim, só esbarrou em algumas complicações de produção que fizeram o negócio não ir para frente.

Splash reuniu aqui uma lista com 5 animes que tentaram ser a nova febre, mas não deram certo como esperado.

"Hinomaru Sumo"

Hoje em dia, com a internacionalização dos animes, a coisa está um pouco diferente, mas durante muito tempo o objetivo de um desenho animado era aumentar as vendas de um mangá. O anime de "Demon Slayer", por exemplo, serviu para colocar os volumes encadernados da obra na lista de mais vendidos de todos os tempos, além de ter levado a uma venda enorme de merchandising.

Infelizmente, isso não aconteceu com "Hinomaru Sumo", anime de 2018. A obra é protagonizada por Ushio Hinomaru, um rapaz baixinho que pratica sumô. Aqui, temos todos os clichês de animes esportivos que tanto gostamos, como campeonatos, rivais e lutas de tirar o fôlego, mas não foi o suficiente para impulsionar a venda de quadrinhos.

Com isso, o anime não ganhou mais temporadas e pouco tempo depois o próprio mangá "Hinomaru Sumo" foi cancelado nas páginas da "Shonen Jump", almanaque que publicava o título. Ao menos é um anime legal com 24 episódios e pode ser assistido na Crunchyroll.

"Sailor Moon Crystal"

O anime clássico de "Sailor Moon", produzido nos anos 1990, foi um fenômeno, mas era bastante diferente do mangá. Como os dois eram lançados simultaneamente, a versão animada pela Toei Animation tomava algumas liberdades, inventava personagens, histórias e teve um desfecho próprio.

Em 2014, foi lançado "Sailor Moon Crystal", que tinha como objetivo ser totalmente fiel à obra de Naoko Takeuchi, mas o plano não deu certo. Por problemas de produção e com um orçamento pífio, "Sailor Moon Crystal" logo se tornou referência por sua animação de baixa qualidade e um roteiro que desagradou quem esperava um anime parecido com o dos anos 1990.

Não podemos falar que "Sailor Moon Crystal" foi um fracasso, porém, está longe de ser um sucesso absoluto. Quase todo o êxito da obra mais recente é resultado do legado cultivado desde os anos 1990 pelo anime antigo.

"Undead Unluck"

Desde o sucesso de "Demon Slayer" e "Jujutsu Kaisen" se percebeu que os otakus querem animes com histórias ágeis e animação deslumbrante. E, assim, nasceu a ideia de animar "Undead Unluck", um mangá do grupo de acesso da "Shonen Jump" que tinha vendas medianas e apresentava material para um anime bonito.

O projeto parecia que tinha tudo para dar certo, foi chamado o estúdio David Production (de "Jojo's Bizarre Adventure" e "Urusei Yatsura") e a distribuição mundial ficou com a Disney. Mas, infelizmente, a série sobre a garota azarada e o zumbi bombadão não emplacou.

Além de não ter aumentado tanto a venda dos mangás no Japão, o público no mundo inteiro não prestigiou o anime, porque a Disney costuma lançar as séries com atraso de semanas e com pouca divulgação. Aí não tem santo que ajude.

"Yo-Kai Watch"

Vocês sabiam que todos os problemas que temos na nossa vida, na verdade, são causados por criaturas invisíveis chamadas Yo-kai? Mas esses demônios do folclore japonês não ficarão à solta nos causando problemas, porque o menino Nate (Keita no original) encontrou um Yo-Kai watch, relógio que permite enxergar esses monstrinhos e os capturar.

Com essa premissa super divertida e baseado em um jogo de videogame homônimo, o anime "Yo-Kai Watch" se tornou um fenômeno de audiência e, logo, foi exportado para o mundo inteiro. Recebeu uma adaptação cuidadosa, que traduziu todos os nomes para os idiomas locais, e aí era só colher o fruto do sucesso, né? Pois não.

Embora o anime seja muito divertido, ele não pegou tanto no ocidente por inúmeros motivos. No Brasil, por exemplo, ele era exibido em emissoras que não tinham tanta força para emplacar o anime. Enquanto isso, o Japão passou por um momento de saturação com vários jogos da franquia sendo lançados, então hoje "Yo-Kai Watch" acaba sendo mais uma lembrança de algo que poderia ter sido, mas não foi.

"Platinum End"

"Death Note" é um dos maiores fenômenos das últimas décadas, responsável por introduzir o mundo dos animes a várias pessoas. Os mangás bateram recordes de venda e, mesmo aqui no Brasil, estão sempre ganhando reimpressão para dar conta da demanda de leitores. A dupla de autores Tsugumi Ohba e Takeshi Obata depois ainda criou a série "Bakuman", também um sucesso considerável, então a editora Shueisha estava ansiosa para o novo mangá dos dois.

Foi aí que veio "Platinum End", uma história um pouco(?) perturbante. Mirai é um adolescente que decide tirar a própria vida e, nesse momento, ele é ajudado por um anjo que lhe dá poderes especiais. Agora, ele precisa derrotar outras pessoas que também ganharam ajuda de anjos por motivos semelhantes, em um "Battle Royale" cheio de batalhas físicas e mentais.

"Platinum End" é uma das maiores tranqueiras já produzidas para os quadrinhos japoneses, e o anime lançado ajudou a deixar a coisa ainda pior. A qualidade é subterrânea. Depois do fracasso de "Platinum End", a dupla de autores até se separou — Takeshi Obata agora está desenhando o mangá "Show-ha Shoten!", título sobre uma dupla de jovens humoristas.