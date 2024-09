Leão: Já passou da hora de Sabrina Sato ter seu próprio programa na Globo

Leão Lobo elogiou o desempenho de Sabrina Sato, 43, à frente do quadro de turismo Essa Eu Quero Ver, exibido semanalmente dentro do Fantástico (Globo).

O jornalista pensa que o carisma e a espontaneidade da "japa" fazem toda a diferença para o sucesso da atração. "Sabrina é a rainha do entretenimento. É muito espontânea, muito natural. Não tem como não se divertir com seu quadro no Fantástico, onde ela faz umas observações que só Sabrina Sato faria", enalteceu ele, no Splash Show.

Leão defende, entretanto, que um mero quadro semanal é um espaço pequeno demais para uma animadora do calibre de Sabrina. "A Globo está perdendo tempo aproveitando-a tão pouco. Tudo bem que o canal gastou um dinheirão para levá-la ao Japão e tudo mais, porém o retorno que ela traz certamente supera esse investimento."

Ele opina que a namorada de Nicolas Prattes, 27, há tempos merece um grande projeto só para ela no canal. "Está mais do que na hora de a Sabrina ter um programa seu. Um formato noturno, glamouroso, divertido, com sofá, com auditório, onde ela entrevistasse convidados... Ela merece esse lugar."

Zico já ajudou Leão Lobo a ganhar bolão

Leão Lobo, 70, recordou a ocasião em que Zico, 71, acabou "ajudando-o" a ganhar um sorteio entre colegas de trabalho.

O jornalista contou que apostou no jogador em um bolão na Copa do Mundo. "Uma vez teve um bolão no Jornal da Tarde, na época em que eu trabalhava lá, sobre quem ia fazer o primeiro gol do Brasil na Copa. Apostei no Zico. Não deu cinco minutos de jogo e o Zico já fez o gol. Graças a isso, garanti o meu no bolão. Acho que foram uns R$ 600 que faturei. Foi uma das únicas vezes que ganhei algo em um sorteio."