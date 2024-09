Justin Timberlake faz acordo e se declara culpado após prisão; entenda

Justin Timberlake, 43, chegou a um acordo legal para encerrar o caso em que foi acusado de dirigir embriagado em junho deste ano.

O que aconteceu

O cantor terá de se declarar culpado por "dirigir com a capacidade prejudicada". Já a acusação de embriaguez ao volante foi oficialmente retirada, segundo fontes revelaram ao TMZ nesta quarta-feira (11).

Timberlake deve pagar uma multa entre US$ 300 e US$ 500. Ele se apresentará à Justiça na próxima sexta-feira (13), quando o acordo será fechado oficialmente.

Com a decisão, o caso deixa de ser uma violação criminal e passa a ser considerado apenas uma infração de trânsito. No entanto, o artista seguirá com sua carteira de habilitação suspensa, por ter se recusado a fazer um teste de bafômetro.

O caso teve início no dia 18 de junho, quando Justin Timberlake foi preso por invadir a contramão duas vezes e não respeitar a parada obrigatória no trânsito. Na ocasião, ele se declarou inocente e foi liberado sem o pagamento de fiança.