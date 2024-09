Frankie Beverly, fundador da banda Maze, morre aos 77 anos

O músico Frankie Beverly, fundador da banda Maze, morreu na terça-feira (10), aos 77 anos.

O que aconteceu

A família do cantor de soul confirmou a notícia pelas redes sociais. "Ele viveu sua vida de alma pura, como alguém diria, e para nós, ninguém fez isso melhor", informou a publicação.

Os familiares de Beverly pediram por privacidade. "Durante esse período, enquanto navegamos sentimentos de tristeza, reflexão e lembranças, pedimos gentilmente por privacidade e compreensão, para que nos permitam o espaço de viver o luto à nossa maneira", escreveram.

A causa da morte não foi revelada. Mas a família fez questão de destacar os feitos do artista em vida. "Ele viveu por sua música, família e amigos", disse o comunicado.

Frankie Beverly foi um dos grandes nomes do soul e do R&B. Com a banda Maze, o cantor emplacou grandes hits como "Before I Let Go", "Happy Feelin's" e "Joy and Pain".