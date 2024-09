Prisão de Deolane bomba redes sociais da família Bezerra; veja números

A família Bezerra ganhou mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, de 4 a 10 de setembro, de acordo com levantamento de Splash. O período corresponde às duas prisões da influenciadora digital Deolane Bezerra — figura responsável por impulsionar redes dos familiares.

A reportagem analisou dados dos perfis da advogada criminalista, dos filhos Kayky e Giliard, da mãe, Solange Alves, e das irmãs, Daniele e Dayanne. Ao todo, o clã soma mais de 30,4 milhões de seguidores na rede social.

Deolane teve um acréscimo de 988 mil fãs. Um dos picos de novos seguidores foi observado no dia 4, quando o público foi surpreendido com a prisão da famosa durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco. Na ocasião, ela ganhou mais de 240 mil fãs.

Três dias depois, quando Carlinhos Maia revelou que os dois estavam afastados, mais de 280 mil seguidores chegaram ao perfil. A declaração do influenciador digital foi dada após cobranças dos fãs por um posicionamento.

A saída da advogada da Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no Recife (PE), na segunda-feira (9), também impulsionou o perfil: ela ganhou mais de 101 mil fãs. No dia seguinte, quando ela teve a prisão domiciliar revogada por descumprir uma medida cautelar, o acréscimo foi de 127 mil.

Família Bezerra: quantos seguidores cada um ganhou

Deolane Bezerra e os filhos, Gilliard (à esquerda) e Kayky (à direita) Imagem: Reprodução/kaykybezerraofc

Deolane: 988.041 mil;

988.041 mil; Kayky, filho: 143.265 mil;

143.265 mil; Giliard, filho: 77.871 mil;

77.871 mil; Solange, mãe: 122.072 mil;

122.072 mil; Dayanne, irmã: 1.087.356 milhão;

1.087.356 milhão; Daniele, irmã: 654.415 mil.

Dayanne superou a casa do milhão. A também advogada teve o perfil suspenso pela rede social e, por isso, passou a divulgar uma conta reserva. O crescimento foi impulsionado por publicações feitas por outros integrantes da família.

Meu Instagram caiu, sei que foram denúncias. Mais uma vez, isso não é a primeira vez. Estou bem triste. Para algumas pessoas, isso não é nada. Para mim, é meu meio de trabalho e que eu trago pão para minhas filhas. Eu já tinha tomado providência porque imaginei que isso iria acontecer. Dayanne

As irmãs Daniele, Deolane e Dayane Bezerra Imagem: Reprodução/Instagram/@dradanielebezerra

A família tem nas redes sociais uma das principais fontes de renda. No sábado (7), Daniele voltou a divulgar jogos de apostas no perfil pessoal. Na ocasião, ela afirmou que precisava cumprir contratos assinados, apesar das prisões da mãe e da irmã.

"Hoje eu volto ao meu trabalho normal, às minhas divulgações e aos meus contratos, que eu não posso quebrar e ser responsabilizada", justificou.

De volta à prisão

Deolane Bezerra estava proibida de falar durante prisão domiciliar Imagem: Reprodução/Instagram

Deolane havia sido liberada para cumprir prisão domiciliar na última segunda (9), após o Tribunal de Justiça de Pernambuco acatar pedido de habeas corpus. A mãe da influenciadora, Solange Bezerra, permanece na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no Recife (PE).

Famosa voltou à prisão na terça-feira (10) após descumprir uma medida cautelar. Ele está detida na CPFB (Colônia Penal Feminina de Buíque), a 280 km de Recife, em uma cela reservada.

Justiça havia proibido a advogada de se manifestar por meio de redes sociais, imprensa e/ou outros meios de comunicação. Entretanto, ao deixar o local, ela chamou a prisão de "criminosa" e publicou uma foto de rosto com uma fita na boca — em referência à medida.

Investigação

Influenciadora e a mãe foram presas na última quarta-feira (4). As duas foram detidas durante a operação "Integration", que tem o objetivo de identificar e desarticular uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Operação que prendeu Deolane trouxe à tona investigação que começou em 2022. A apuração indicou a migração de indivíduos associados ao jogo do bicho - que é ilegal no Brasil - para os jogos online, conforme explicou Alessandro Carvalho Liberato de Mattos, secretário de Defesa Social-PE, em conversa com o Fantástico (Globo).

Deolane chegando ao IML após ser presa no Recife Imagem: Genival/Agnews

Famosa, que teve R$ 34 milhões bloqueados pela Justiça, teria aberto uma bet para lavar dinheiro. A casa de apostas foi inaugurada pela famosa em julho de 2024, com capital de R$ 30 milhões. Entretanto, segundo a investigação, a bet foi aberta com o intuito de lavar dinheiro de jogos ilegais.

Mãe da advogada teria sido usada no esquema. Solange teve R$ 3 milhões bloqueados pela Justiça. Conforme o Fantástico, em depoimento à polícia, ela teria dito que as movimentações financeiras são provenientes de publicidades. Entretanto, ela também teria dito "que não se recorda ou que desconhece" alguns valores.

Defesa de Deolane e Solange nega irregularidades. Em nota, a defesa de mãe e filha afirmou que "mantém plena confiança na justiça e que segue trabalhando incansavelmente pelo restabelecimento da liberdade [das duas], convicto de que suas inocências serão plenamente comprovadas".