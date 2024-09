Ex-astro infantil de reality acusa mãe de abusos físicos e psicológicos

Collin Gosselin, 20, acusou sua mãe, Kate Gosselin, 49, de abusos físicos, verbais e psicológicos durante sua infância. Ele e a família ficaram famosos por meio do reality Jon e Kate Mais 8, que retratava o dia a dia de um casal com oito filhos.

O que aconteceu

Segundo Collin, Kate costumava trancá-lo e até amarrá-lo em um porão planejado especialmente para puni-lo. "Era tipo uma sala de contenção, literalmente. Tinha um colchão no chão e era assim que eu vivia. Quando minha mãe me colocava naquele quarto, várias vezes ela amarrava minhas mãos e pés juntos e trancava a porta, apagava as luzes e ficava me observando por câmeras", afirmou o garoto, em entrevista ao jornal The Sun.

O rapaz também diz que a mãe o isolou dos demais irmãos durante praticamente todo seu crescimento. "Fui tratado 100% diferente [dos meus irmãos]. Fui isolado e tirado deles. Não jantava com minha família, era proibido de brincar com meus irmãos. Nunca teve realmente um relacionamento com eles enquanto crescia."

Ele afirma que Kate o usava para descarregar suas frustrações pessoais. "Minha mãe se tornou física e verbalmente agressiva, muito abusiva com as coisas que me dizia. Eu só lembro de ficar isolado dos meus irmãos e constantemente assumir a culpa pelas emoções dela ou pelas coisas difíceis que aconteciam na vida dela. Eu só lembro de ser um bode expiatório e sempre assumir a parte mais bruta das coisas."