Caso Deolane Bezerra: o que já sabemos e o que falta esclarecer

Deolane Bezerra, 36, foi presa na última quarta-feira (4) e ficou detida por cinco dias na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no Recife.

A influenciadora teve a prisão domiciliar decretada na segunda-feira (9), mas já voltou para a previsão após infringir regras do direito adquirido.

O que sabemos

Deolane e a mãe da influenciadora, Solange Bezerra, foram presas na quarta-feira (4), no Recife. As duas foram alvos de uma operação contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

A Polícia Civil do Pernambuco informou que as bets (empresas de apostas) eram usadas na lavagem do dinheiro oriundo do ramo ilegal de jogos. A informação foi dada pelo delegado Renato Rocha em coletiva de imprensa.

No momento da prisão, Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, afirmou que a influenciadora apenas tinha contrato com a empresa Esportes da Sorte. O CEO da empresa, Darwin Henrique da Silva Filho, também foi preso.

Em seu depoimento, Deolane confirmou que recebia dinheiro da empresa, mas por contratos de publicidade, e negou qualquer envolvimento em lavagem de dinheiro.

No entanto, Deolane é sócia da ZeroUm.Bet, sua própria empresa de apostas. Segundo o Fantástico (TV Globo), a ZeroUm.Bet foi usada no esquema de lavagem de dinheiro. Solange também teria sido envolvida.

A influenciadora pediu ao Ministério Público, no dia 20 de agosto, autorização para operar no Brasil a partir de 2025. A informação está disponível no Siap (Sistemas de Gestão de Apostas).

A plataforma já está funcionando. É possível participar de lives no Instagram, que sorteiam seguidores para jogar. No entanto, é necessário ter feito um depósito antes.

Outro lado

A defesa afirma que Deolane e a mãe são inocentes e que a ZeroUm.Bet não faz parte da investigação e nem teria sido mencionada nos autos. Ainda, que a bet opera "legalmente" com a licença de Curaçao.

O que falta esclarecer

Algumas dúvidas sobre o caso Deolane, que devem ser esclarecidas assim que a polícia puder dar mais detalhes da investigação:

Deolane está detida por ter participação ativa no esquema ou apenas por ter feito publicidade para a empresa Esportes da Sorte?

Se a ZeroUm.Bet faz parte do esquema com jogos ilegais, por que o site permanece no ar no Brasil?

A ZeroUm.Bet realmente não está nos autos, como afirma a defesa?

Quais os outros alvos da investigação?