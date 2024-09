Dave Grohl estava pronto para divórcio ao anunciar 4ª filha; entenda

Dave Grohl, 55, estava preparado para um divórcio ao anunciar que teve uma filha fora do casamento.

O que aconteceu

O vocalista da banda Foo Fighters chegou a contratar um advogado especialista em divórcios. Fontes revelaram à revista People que ele se preparou para o que poderia acontecer ao confirmar que se tornou pai pela 4ª vez em um caso extraconjugal.

O cantor é casado há 21 anos com Jordyn Blum, 48. Os dois são pais de três meninas: Violet, 18, Harper, 15, e Ophelia, 10.

Grohl deu a entender que sua traição provocou uma grande crise na família. "Amo minha esposa e minhas filhas. Estou fazendo tudo o que posso para reconquistar a confiança delas e ganhar seu perdão", disse ele em um comunicado divulgado nesta terça-feira (10).

As duas filhas mais velhas do casal teriam desativado seus perfis no Instagram após o anúncio do pai. As contas de Violet e Harper seguem fora do ar até esta quarta-feira (11).