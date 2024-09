Blandina propõe aliança a Seu Tico Leonel contra rival

Ariosto esconde um retrato de Zefa Leonel, mas Deodora percebe a ação. Os Leonel ficam preocupados com as perseguições de Ariosto e Sabá Bodó.

Nastácio revela que se tornou sócio do restaurante, e Caridade o beija em resposta. Deodora sofre ao perceber que Ariosto não sente afeto por ela. Artur começa a apreciar o lado sincero de Blandina.

Quinota aluga uma casa na cidade. Zefa Leonel pede ajuda financeira a Quinota. Vespertino admira Margaridinha e a compara a Tia Salete. Blandina propõe uma aliança a Seu Tico Leonel contra Ariosto.

Marcelo Gouveia e Jordão Nicácio conspiram com um mafioso para usar Guilherme Tell no transporte de pedras preciosas. Corina Castello pede ao Guarda Marcôni para interferir nos negócios de Tia Salete. Quinota passa mal, e Zefa Leonel começa a suspeitar.