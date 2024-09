Bárbara: 'Sinto falta de um grande nome para a próxima A Fazenda'

A menos de uma semana para a estreia de 'A Fazenda 16', no dia 16 de setembro, Rodrigo Carelli, diretor da atração, segue dando uma pista diária sobre os novos participantes. Nas redes sociais, listas feitas pelo público circulam todos os dias com possíveis nomes, como a ex-BBB, Larissa Tomásia, e Gilson de Oliveira, ex-affair de Gracyanne Barbosa.

Raquel Britto, irmã de Davi, vencedor do BBB 24, tem sido muito especulada no elenco da nova temporada. Carelli respondeu uma pergunta enviada por Chico Barney em uma live na terça-feira (10), afirmando que o elenco conta com familiares de celebridades e que pode ser a influencer.

"Acho que ela pode estar confinada e ela seria um grande nome. Dessas listas todas que estão saindo, nenhum nome ainda me chamou muita atenção", reflete Bárbara Saryne na Central Splash de quarta-feira (11).

Para a comentarista, nomes relevantes são importantes para atrair a curiosidade do público nos primeiros dias de programa: "Mesmo que a pessoa não renda e seja eliminada, mas que fosse o primeiro chamariz". Ela compara com a presença de Rachel Sheherazade na última temporada, que impressionou ao aceitar ir para o reality rural, apesar de ter uma trajetória inesperada e ser expulsa do reality.

"Algumas edições conseguiram isso de maneira brilhante, lembra da Jojo? Muitas vezes o principal nem é o personagem inesperado. Ano passado foi a Márcia Fu", concorda Chico Barney que se demonstra esperançoso para a próxima edição. "Tem que ter um apelo para as pessoas prestigiarem. A curadoria de gente da equipe do Carelli é brilhante, eles tem talento para achar quem rende e surpreende a internet."

