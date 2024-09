Após o nascimento de José Leonardo, Virginia faz oração para ter alta

Virginia Fonseca, 25, disse que está orando para ter alta do hospital após o nascimento do terceiro filho, José Leonardo.

O que aconteceu

A influenciadora contou que segue internada por causa de uma virose, contraída pouco antes de chegar ao hospital. "Vamos torcer para eu receber alta hoje, porque Deus é fiel. O José Leonardo já recebeu alta. A gente só está no hospital por causa de mim mesmo. A virose... nossa!"

Antes, Virginia se abriu sobre as dificuldades que tem encarado em sua recuperação. "Quem falou que a terceira gestação era mais de boa, mentiu muito", iniciou ela em um vídeo no Instagram.

Fonseca contou que "fica até sem ar" por conta das dores. "As dores que estou sentindo, as cólicas no útero, na hora que vem eu não consigo nem respirar, de tanta dor", declarou.

José Leonardo nasceu na tarde de domingo (8) e é fruto do relacionamento da empresária com Zé Felipe. Vários familiares já se derreteram ao visitar o recém-nascido, como o avô, Leonardo.