'Ainda Estou Aqui': prêmio na Europa aproxima Fê Torres e Brasil do Oscar

"Ainda Estou Aqui" deu mais um passo em direção ao Oscar de 2025 ao receber o prêmio de Melhor Roteiro no 81º Festival Internacional de Cinema em Veneza.

Segundo a colunista Flavia Guerra, o prêmio é importante para provar que o brasileiro tem, sim, poder narrativo e de criação de roteiro, contrariando as críticas. "É preciso se profissionalizar, e a gente tem feito isso. Esse prêmio só prova que dá certo", diz.

Após receber o prêmio, os roteiristas Murilo Hauser e Heitor Lourega descreveram a vitória como "indescritível" e "inacreditável". "Já estávamos felizes por exibir o filme, mas foi uma emoção maior do que o imaginável. Ganhar esse prêmio é uma honra, é um prêmio para todo o cinema brasileiro, todos os roteiristas que lutam".

Considerando o histórico do festival, a vitória pode aproximar Fernanda Torres (que dá vida à protagonista do filme na versão "jovem") da corrida pelo Oscar. "Se o prêmio fosse de Melhor Atriz, claro que facilitaria a vida da Fernanda. Mas nada é garantido: nem que ela vá, nem que não vá. Acontece (...) da atriz ser indicada e até ganhar o Oscar sem estar em Cannes ou Veneza", explica Flavia.

Roteiro quebra expectativas e surpreende

O filme de Walter Moreira Salles Jr é um drama biográfico que narra as diferentes fases da vida de Eunice Paiva, advogada, ativista e símbolo da luta contra a ditadura militar. Além de Fernanda Torres, completam o elenco Fernanda Montenegro e Selton Mello.

O longa é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, lançado em 2015. "É um roteiro que o Marcelo Rubens Paiva também faz parte, e toda a família dele. É um filme sobre essa história, sobre o Brasil, e eles arrasaram", avalia Flavia Guerra.

Segundo a colunista, o roteiro quebra expectativas e envolve os espectadores. "Poderia ser muito mais melodramático e óbvio. Eles conseguiram, em cima de uma história que todo mundo já sabe, contar algo surpreendente. Isso é um trabalho de roteiro".

