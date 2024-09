A Fazenda durante Natal e Ano-Novo? As curiosidades do reality rural

Faltando menos de uma semana para a estreia da 16ª edição de A Fazenda (Record), Splash reuniu algumas curiosidades que talvez você não saiba sobre o reality rural.

O que aconteceu

Com a estreia marcada para a próxima segunda-feira (16), os fãs mais antigos lembraram que nem sempre o programa começou no mês de setembro. Até a sexta edição, a competição rural não tinha período determinado para começar. Pelo contrário, cada edição acontecia em um mês diferente.

Duas temporadas por ano. A primeira e a segunda edição do programa aconteceram no mesmo ano, em 2009. A primeira edição do reality rural estreou dia 31 de maio, de 2009. Já a segunda começou em 15 de novembro, três meses após o encerramento da primeira. Nesta, os participantes ficaram isolados até fevereiro de 2010.

Natal e Ano-Novo confinados. Como A Fazenda 2 começou em novembro, os peões ficaram confinados durante as festividades de fim de ano. A edição que consagrou Karina Bacchi como a grande campeã, teve nomes como André Segatti, MC Leozinho, Sheila Mello, Adriana Bombom e Maurício Manieri entre os competidores.

Cadê A Fazenda em 2009? Neste ano, os fãs do programa ficaram órfãos do reality rural. A emissora não exibiu a competição. Especula-se que a audiência das edições anteriores foi baixa.

R$ 2 milhões. Na última edição, Jaquelline Grohalsk ganhou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Já a edição de 2024 vai premiar o vencedor com R$ 2 milhões. Não é a primeira vez que o valor milionário aparece. Entre A Fazenda 3 e a oitava temporada, o prêmio também chegou aos dois milhões.

A Fazenda 2023: Jaquelline foi a campeã da edição Imagem: Reprodução/PlayPlus

Sedes diferentes. Inicialmente, a sede de A Fazenda ficava em Itu, também em São Paulo. Após a pausa 'temporária' do programa, a sede foi transferida para Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo e é por lá que vai acontecer a nova edição.