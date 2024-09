Vocalista do Foo Fighters anuncia nascimento de filha fora do casamento

Dave Grohl, 55, anunciou o nascimento de sua quarta filha.

O que aconteceu

O vocalista da banda Foo Fighters confirmou que a criança — cujo nome não revelou — é fruto de um relacionamento extraconjugal. "Recentemente me tornei pai de uma nova garotinha, nascida fora do meu casamento. Planejo ser um pai presente e amoroso para ela", afirmou ele no Instagram, em um post fechado para comentários.

Grohl deu a entender que a "pulada de cerca" teria gerado uma crise em sua família. "Amo minha esposa e minhas filhas. Estou fazendo tudo o que posso para reconquistar a confiança delas e ganhar seu perdão. Agradecemos a consideração em relação a todas as crianças envolvidas enquanto seguimos em frente juntos."

O cantor é casado desde 2003 com Jordyn Blum, 48. Os dois são pais de três meninas: Violeta, Harper e Ophelia, com 18, 15 e 10 anos, respectivamente.