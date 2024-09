Virginia desabafa sobre dores após parto: 'Fico até sem ar'

Virginia Fonseca, 25, lamentou as dores pós-parto nesta terça-feira (10), dois dias após o nascimento de seu terceiro filho, José Leonardo.

O que aconteceu

A influenciadora se abriu sobre as dificuldades que tem encarado em sua recuperação. "Quem falou que a terceira gestação era mais de boa, mentiu muito", iniciou ela em um vídeo no Instagram.

Fonseca contou que "fica até sem ar" por conta das dores. "As dores que estou sentindo, as cólicas no útero, na hora que vem eu não consigo nem respirar, de tanta dor", declarou.

A influenciadora também expressou seu encanto pelo bebê. "Ele é um príncipe. A cara da Tota Alice (Maria Alice, sua filha)", escreveu ela.

Virginia segue na maternidade em que deu à luz o filho, em Goiânia. José Leonardo nasceu na tarde de domingo (8) e é fruto do relacionamento da empresária com Zé Felipe. Vários familiares já se derreteram ao visitar o recém-nascido, como o avô, Leonardo.