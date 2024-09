Toca aí: Direto do Pará, Miss Tacacá indica funk e tecnobrega

No Toca Aí, Miss Tacacá chegou com indicações de peso.

A DJ de Belém do Pará, conhecida por seus sets de tecnobrega e funk, ela destaca três artistas para fazer suar na pista.

Além de Zaynara, também paraense, e revelação do beat melody, a artista também indica a DJ Slim Soledad e as funkeiras da Katy da Voz e as Abusadas.

