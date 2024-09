Ticiane Pinheiro revela proibição de Rafa Justus: 'Não posso postar foto'

Ticiane Pinheiro, 48, revelou que a filha, Rafa Justus, 15, fez um pedido importante sobre as redes sociais da mãe.

O que aconteceu

Rafa proibiu Tici de postar fotos suas sem autorização. A revelação veio em um comentário da apresentadora em um post de Mônica Martelli nesta terça-feira (10).

Ticiane explicou que a filha ainda ameaça deixar de segui-la caso ela descumpra o pedido. "Não posso postar foto dela e ela ainda fala: 'Vou parar de te seguir'", escreveu.

Mônica passou pela mesma situação de Ticiane ao celebrar os 15 anos da filha, Júlia. Em sua publicação no Instagram, a artista trouxe fotos do aniversário, mas não da jovem. "A Júlia mesmo não aparece em nenhuma foto pois não fui autorizada. Finjam que é ela atrás do bolo", brincou a atriz.