Sexo anal: precisa fazer lavagem ou usar laxante antes de transar?

Quem pratica sexo anal sabe que inconvenientes podem acontecer, como, por exemplo, se sujar ou sujar o parceiro durante o ato. A boa notícia é que tem como não passar por esse tipo de situação.

Com uma boa limpeza do ânus e do final do intestino grosso (método popularmente batizado de "chuca"), o problema pode ser evitado, mas os médicos alertam que cuidados devem ser tomados.

Limpe, mas sem se colocar em perigo

A limpeza intestinal pode ser realizada em casa, mas não é necessariamente obrigatória, pois se a pessoa for ao banheiro e evacuar bastante e de forma espontânea antes do sexo, o risco de haver sujeira durante a penetração é quase nulo. Já limpar o ânus é fundamental em qualquer situação, com ou sem sexo, informa. Para isso, água e sabão são suficientes, mas só na área externa.

Quanto à introdução de água pura no ânus, para lavar a parte interna final do intestino, vale dizer: a lavagem com água em si não é prejudicial. O receio maior está no risco de se introduzir um chuveirinho ou outro instrumento que possa machucar o reto.

Caso isso aconteça, pode haver sangramento, dor ou, em casos mais graves, até perfuração do intestino, sendo necessária uma intervenção cirúrgica.

Laxantes podem agravar ainda mais

Não pense que os laxantes também resolvem o problema, porque não é bem assim. Além de fazerem efeito em torno de quatro a seis horas após o uso, portanto mais demorados quando comparados aos enemas de fosfato de sódio, os laxantes só vão atrapalhar o sexo anal. Também causam cólicas, flatulência, diarreia, mas tudo depende de quanto tomar.

Por isso, o melhor é beber bastante água ao longo do dia (o líquido melhora o trânsito intestinal), manter uma dieta saudável, rica em fibras, e evitar alimentos que contribuam para prisão de ventre, diarreia ou outros problemas gastrointestinais.

Fonte: Camila Cannato, médica cirurgiã do aparelho digestivo pela Escola Paulista de Medicina (Unifesp)

*Com matéria publicada em 09/10/2018