Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira os capítulos de 11 a 21/9

Após cair de um barranco e deslocar o ombro, Viola é ajudada por Rudá. Depois disso, Mavi sente ciúmes ao ver a namorada com Rudá. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Mania de Você" (Globo) logo abaixo:

Quarta-feira, 11 de setembro

Rudá ajuda Viola, que cai em um barranco e desloca o ombro. Mavi não gosta de ver Viola com Rudá. Luma deixa claro ao pai que a propriedade pertence a ela. Mavi tenta convencer Viola a ficar na ilha. Berta avisa a Molina que Henrique ficará um tempo na ilha com a mulher e o filho. Luma contrata Viola como sua assistente de cozinha. Viola revela a Luma que não é apaixonada por Mavi.

Quinta-feira, 12 de setembro

Luma enfrenta Molina. Mércia aconselha Molina a se aproximar de Rudá. Henrique comunica a Ísis que deseja se separar dela. Ísis arma um plano com Guga. Molina convida Rudá para jantar em sua casa. Rudá e Viola se encontram.

Sexta-feira, 13 de setembro

Molina trama para aproximar Luma de Mavi. Viola reage às atitudes de Molina. Henrique avisa a Berta que demitirá Guga. Henrique flagra Ísis com Guga e deduz que Tomás é filho dele. Ísis e Henrique brigam. Molina percebe o clima entre Rudá e Viola. Henrique sofre um acidente no mar. Molina observa Rudá com Viola. Molina filma Viola com Rudá. Berta e Tomás se desesperam quando Mavi comunica que encontraram Henrique. Rudá confessa a Luma que está apaixonado por outra pessoa.

Sábado, 14 de setembro

Luma se desespera e Viola se sente culpada. Rudá diz a Viola que não consegue ficar longe dela. Luma acusa Mércia de estar mancomunada com Molina. Moema aconselha Rudá a seguir seu coração. Luma perdoa Viola, com a condição de a amiga se afastar de Rudá. Mavi observa Molina saindo do quarto de Mércia, e conclui que a mãe tem um caso com o patrão. Ísis arma para Guga. Mércia faz uma revelação a Mavi.

Segunda-feira, 16 de setembro

Mavi fica chocado com o vídeo de Viola com Rudá. Mavi enfrenta Molina. Molina convida Mavi para morar na casa dele e orienta ele a se distanciar de Viola. Ísis dá dinheiro a Guga, mas ele acha pouco e a pressiona. Mavi confronta Viola sobre seu amante. Luma questiona Rudá sobre a mulher por quem ele se apaixonou. Luma desabafa com Viola. Viola conta para Luma que está solteira de novo. Ísis junta todas as suas joias para dar a Guga. Mercia aconselha Luma a esquecer Rudá e ir embora da ilha. Incentivado por Molina, Mavi procura Rudá. Mavi conta a Luma que Rudá tem um caso com Viola.

Terça-feira, 17 de setembro

Luma fica chocada com a revelação de Mavi. Molina mostra o vídeo para Luma, que se desespera. Molina incentiva Mavi a consolar Luma e se aproximar mais dela. Isis leva todas as suas joias para Guga, que lhe apresenta Leidi como sua namorada. Molina manda seguir Rudá, que vai até a casa de Viola. Mércia convence Luma a ir à casa de Viola, e ela flagra a amiga com Rudá. Luma confronta Viola. Ísis arma um plano contra Guga. Luma se revolta com Mércia ao perceber que ela armou para pegar Viola e Rudá juntos. Mércia alerta Molina sobre as desconfianças de Luma. Molina coloca Mavi contra Mércia. Mavi vai ao encontro de Luma na praia. Viola procura Luma e pede para conversarem.

Quarta-feira, 18 de setembro

Viola conversa com Luma e diz que vai embora de Angra. Luma a perdoa, pede que ela trabalhe com ela e fique longe de Rudá. Berta conta sobre o paradeiro de Guga para Ísis, que coloca seu plano em prática. Mavi descobre sobre a relação entre Molina e Mércia. Mavi confronta Mércia, que o comove ao chorar e dizer não saber ser mãe. Mavi reage à forma com que Molina trata Mércia. Mércia revela que Molina é pai de Mavi. Ela diz que eles são uma família.

Quinta-feira, 19 de setembro

Molina nega a paternidade de Mavi, que fica atordoado e sugere fazer um teste de DNA. Molina demite Mércia. Guga é baleado e faz Ísis de escudo humano. Luma vê que Mavi está confrontando Molina e quer saber o que está acontecendo. Luma não aceita a demissão de Mércia. Mavi diz a Mércia que vai ajudá-la. Viola e Rudá se encontram e ela pede que ele esqueça tudo que viveram. Viola procura Mavi e diz que vai ficar na ilha. Mavi conta a Viola que Molina é seu pai. Molina vai até a casa de Viola, que se assusta com a sua presença. Luma quer saber o motivo de seu pai estar na casa de Viola. Molina finge para Mércia que está arrependido e pede que ela desista de ir embora.

Sexta-feira, 20 de setembro

Mércia diz a Mavi que Molina não é seu pai. Mavi fica atordoado e volta pra casa. Viola conta a Mavi que Molina esteve lá. Mércia desconfia das atitudes de Molina com ela. Mavi e Luma decidem ir juntos tirar satisfações com Molina. Berta mostra a Ísis a imagem de Guga na emergência. Guga invade a casa de Berta e faz Ísis de refém. Para defender a nora, Berta toma uma atitude drástica. Molina diz para Mavi que é melhor fazerem o teste de DNA. Mavi tenta mais uma vez convencer Mércia de irem embora da ilha. Viola conta a Rudá que decidiu ir embora por causa de Molina.

Sábado, 21 de setembro

Molina faz de tudo para agradar Mércia, que percebe suas intenções, já que ela conhece todos os seus segredos. Luma nota algo de errado com os depósitos que Molina faz para ela e pede ajuda de Mavi com os negócios na Zontex. Molina dopa Mércia. Luma tenta convencer Viola a fica na ilha com Mavi. Mércia vai perdendo os sentidos, mas consegue enviar uma mensagem para Mavi. Molina deixa Mércia na banheira com água e sai. Luma e Mavi salvam Mércia. Quando se recupera, ela faz revelações sobre o passado de Mavi e Luma. Molina apaga arquivos do seu computador. Luma, Mavi e Mércia, na companhia de um segurança, confrontam Molina. Luma manda Molina ir embora. O segurança leva Molina, que reage e consegue fugir. Molina vai à casa de Mavi, e ameaça Viola. Rudá vai falar com Luma na mansão, e fica sabendo de tudo o que acontece