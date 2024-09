Com apenas 17,46% dos votos, Ramalho é o 4º eliminado do Estrela da Casa

Ramalho foi o quarto eliminado do Estrela da Casa (Globo).

O que aconteceu

Participante recebeu 17,46% dos votos na quarta batalha musical do reality show musical. Leidy Murilho recebeu 34,68% e Matheus Torres, o mais votado, ganhou 47,86% da preferência do público.

Como é a votação do Estrela da Casa? O novo reality de música da Globo conta com votação popular para manter o participante no jogo. Ou seja, o menos votado dá adeus a competição.

Primeiro salvo da noite de eliminação: Ana Clara anunciou que o participante Matheus Torres ganhou nova oportunidade de seguir na corrida pelo prêmio de R$ 750 mil da atração musical.

Resultado da votação popular: em seguida, com Leidy Murilho e Ramalho no palco, a apresentadora comunicou que Ramalho havia se tornado o quarto nome a deixar o Estrela da Casa.

Satisfação, família. Só tenho a agradecer de chegar aqui, tô muito feliz. Tô me sentindo realizado de tudo o que vivenciei nessa casa. Não tenho muito o que falar agora, tô cheio de ideia na mente, mas só quero agradecer que curtiu e se identificou comigo de alguma forma. Representando o rap nacional daquele jeito.

Ramalho, após eliminação do Estrela da Casa

Eliminação ocorreu após os três participantes fazerem uma apresentação ao vivo. Leidy Murilho cantou a canção "Alívio" (de Jessé Aguiar Matheus), Matheus Torres trouxe a apresentação do hit "Caleidoscópio" (dos Paralamas do Sucesso) e Ramalho agitou o público com a música "Gratidão" (do L7NNON).

Shows especiais ao público: longe do risco de eliminação, Gael Vicci e Thália ganharam chance de cantar na noite de eliminação após vencerem as provas da semana.

Estreante cantando para o Brasil: Evellin foi convidada por Gael, hitmaker da Semana, e cantou pela primeira vez ao vivo no Estrela da Casa.